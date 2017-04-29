Студенты не испытывают психологической травмы от развода родителей

Развод родителей, как правило, тем или иным образом влияет на благополучие детей, а также на их успеваемость. Однако, что касается учащихся в университете молодых людей, чьи семьи распались в период учебы, британские ученые выяснили, что такие дети практически не страдают в результате развода родителей. Более того, некоторые студенты начинают лучше учиться сразу после того, как их родители расходятся, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Считается, что дети после развода родителей испытывают немалый стресс. Ученые из университета Ворвика решили выяснить, одинаково ли влияние развала семьи на детей в зависимости от их возраста. В частности, экспертов интересовало, влияет ли развод родителей на благополучие и психологическое состояние студентов университета, чьи родители расстались.

В исследовании приняли участие 270 студентов университета. С помощью специально разработанных анкет специалисты оценивали уровень счастья испытуемых, а также их продуктивность в учебе. В итоге выяснилось, что эмоциональное состояние и успеваемость тех студентов, чьи родители развелись во время учебы своих детей, ничем не отличались от этих показателей у студентов без подобного семейного опыта. К тому же, среди парней, чьи родители развелись, попадались такие, чья продуктивность в учебе после распада семьи становилась выше средней.

Хотя родители, как правило, переживают по поводу своего развода во время учебы детей в университете, но результаты исследования показывают, что дети этого возраста настолько же счастливы, как и другие студенты, отметил автор работы доктор Eugenio Proto.

Учитывая, что в современном мире огромное количество людей разводятся, а среди студентов есть множество тех, кто пережил развод родителей во время учебы в университете, информацию, полученную в ходе исследования, можно использовать для поддержки озабоченных состоянием своих детей родителей, а также самих студентов, заключают ученые.

medicinform.net