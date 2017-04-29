Парацетамол может стать лекарством для профилактики тяжелых заболеваний

Парацетамол, который известен как лекарственный препарат от головной боли, может открыть себя с новой стороны и использоваться для предупреждения целого ряда заболеваний, утверждают австралийские ученые.

Профессор Сиднейского университета Michael Davies изучал возможности парацетамола как защитного средства от болезней, связанных с избытком свободных радикалов в организме: сердечно-сосудистых заболеваний, ревматоидного артрита и некоторых видов рака.

Удалось обнаружить, что парацетамол смог помешать ферменту под названием «миелопероксидаза» вырабатывать хлорноватистую кислоту – свободный радикал. Это высокоактивное вещество – часть естественной защиты организма от инфекций, но, появляясь либо в неположенном месте, таком как сердце, или в избыточном количестве, оно может нанести ущерб тканям. По анализам на миелопероксидазу и хлорноватистую кислоту врачи могут предсказывать у пациентов болезни сердца в будущем.

Свободные радикалы – это молекулы, имеющие неспаренные электроны. Их внутренняя нестабильность заставляет их «красть» электроны у других молекул, что может приводить к болезням, поскольку их жертвами могут стать жизненно важные молекулы ДНК или белки, необходимые для химических реакций или прочности тканей.

Ученые сообщили, что первые эксперименты были проделаны на моделях в виде клеточных культур, на которых испытывались дозы парацетамола, применяемые для избавления от боли. Опыты на людях еще впереди. Благодаря этой работе, парацетамол из пассивного средства против головной боли может стать активным защитным препаратом. Работа профессора Michael Davies будет опубликована в журнале Biochemical Pharmacology.

medicinform.net