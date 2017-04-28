Мясо может вызывать тяжелые аллергические реакции

Употребление мяса может быть наиболее важным фактором для возникновения анафилаксии — тяжелой и смертельно опасной аллергической реакции, полагают американские исследователи.

Специалисты провели исследование, в котором приняли участие 60 человек с необъяснимыми аллергическими реакциями. Ученым удалось обнаружить, что аллергические реакции, возможно, вызывает альфа-галактоза, входящая в состав мяса. Результаты исследования были представлены на встрече Американской Академии аллергии, астмы и иммунологии в Новом Орлеане.

Исследователи обнаружили у 25 испытуемых, страдающих необъяснимыми аллергическими реакциями, антитела IgE, связанные с защитным иммунитетом, которые замедляли процесс проявления аллергии. Аллергия на мясо является очень редким явлением, так как, возможно, ее диагностика проводилась не совсем верно, предполагают специалисты. Дело в том, что реакция могла возникнуть спустя четыре - шесть часов после употребления мяса, а не один - два — время, за которое принято определять аллергическую реакцию, пояснили эксперты.

Аллергия может вызвать опасные для жизни человека реакции, поэтому изучение причин ее возникновения является очень важным этапом, считают ученые.

medicinform.net