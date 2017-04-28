Ношение темных очков способствует нечестному поведению

Ученые из Канады и США обнаружили, что даже незначительное снижение уровня воспринимаемого освещения, в том числе при ношении темных очков, повышает склонность людей к нечестным корыстным поступкам, сообщает PhysOrg.

Исследователи из Университетов Торонто и Северной Каролины провели несколько экспериментов. В первом из них одну группу добровольцев помещали в комнату с ярким светом, а другую – в тускло освещенную комнату. Каждому участнику выдали два конверта – пустой и содержащий 10 долларов. Затем им предложили обработать 20 матриц, состоящих из 12 трехзначных чисел: в каждой матрице нужно было за пять минут найти два числа, сумма цифр которых равна 10, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

После этого добровольцев попросили самостоятельно проверить результаты своей работы и за каждую верно найденную пару чисел взять себе 50 центов, а оставшиеся деньги сложить в пустой конверт. Оказалось, что средняя производительность работы от освещения не зависела, однако работавшие в сумерках чаще жульничали, "накручивая" себе заработок.

В следующих экспериментах участникам надевали бесцветные или солнцезащитные очки и выдавали по шесть долларов. Затем им предлагали пройти в соседнее помещение и поделиться частью денег (на свое усмотрение) с мнимым незнакомцем, роль которого играл один из экспериментаторов. Добровольцы в темных очках проявили значительно меньшую щедрость.

По словам одного из исследователей Чэньбо Чжуна (Chen-Bo Zhong) из Университета Торонто, результаты работы свидетельствуют о том, что низкий уровень воспринимаемого освещения порождает у людей ложное чувство анонимности. Оно, в свою очередь, подталкивает их к нечестным действиям в угоду собственным интересам.

medicinform.net