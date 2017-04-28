Американские ученые разработали новый метод борьбы с курением

Американские ученые предложили новую методику лечения табакокурения, которая значительно снижает симптомы тяжелого периода, связанного с синдромом отмены.

По мнению специалистов, главная проблема для курильщика, который решил навсегда расстаться с пачкой сигарет, заключается в тяжелом переживании абстинентного синдрома. Организм, лишенный привычного наркотического стимулятора, переживает мощный стресс. Начинается бессонница или, наоборот, постоянная сонливость, появляются головные боли или головокружения, двигательное возбуждение, неусидчивость, мучительное желание закурить, выраженная депрессия, сильная раздражительность, ощутимые расстройства со стороны сердца и желудочно-кишечного тракта.

Ученые из Duke University Medical Center разработали оригинальную методику, которая значительно снижает проявления абстиненции при отказе от табака. Суть изобретения заключается в том, что курильщик, начиная испытывать непреодолимое желание закурить, использует специальный ингалятор, с помощью которого вводит в организм небольшую дозу никотина (гораздо ниже той, что содержится в одной сигарете). Это уменьшает страдания и позволяет воздержаться от того, чтобы закурить.

Подобные ингаляторы существовали и раньше, однако новизна данной методики заключается в том, что изобретателям удалось кардинально изменить состав аэрозоля – носителя небольшой дозы никотина. Ранее существовавшие «носители» часто раздражали полость рта и верхние дыхательные пути, новый же аэрозоль представляет собой запатентованную смесь двух нейтральных газов и лишен упомянутых недостатков.

Ученые стремились создать методику, максимально имитирующую курение, однако полностью лишенную опасностей, связанных с настоящим курением. И они смогли добиться успеха – по эффективности новый метод заметно превосходит существующие способы отказа от табака. По мнению авторов работы, новый ингалятор вскоре найдет применение и в других областях медицины, так как, благодаря новому аэрозолю, способен быстро доставлять любой препарат непосредственно в легкие.

medicinform.net