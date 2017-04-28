Меркель о Brexit: Британцам не стоит «питать иллюзий»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала Лондон к конструктивному диалогу с Брюсселем.

Великобритания после выхода из состава Европейского союза не будет иметь таких же прав, которые есть у стран-членов блока. Об этом напомнила канцлер Германии Ангела Меркель, передает агентство Deutsche Welle.

"Я хочу четко об этом заявить, потому что у меня есть ощущение, что некоторые британцы до сих пор питают иллюзии, но это бесполезная трата времени", - подчеркнула Меркель.

Канцлер ФРГ призвала Лондон к конструктивному диалогу с Брюсселем. Меркель заявила, что во время переговоров между ЕС и Великобританией по Brexit в первую очередь должны быть обсуждены финансовые обязательства Лондона перед Брюсселем.

"Мы должны знать, какими Великобритания видит будущие отношения с нами", - отметила канцлер ФРГ.

29 марта 2017 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала письмо, направленное в Европейский Союз и оповещающее его о выходе Британии из состава. Тем самым Мэй использовала 50-ю статью Лиссабонского договора и запустила процесс Brexit.

ЛIГАБiзнесIнформ