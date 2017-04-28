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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Меркель о Brexit: Британцам не стоит «питать иллюзий»
    Опубликовано: 2017-04-28 15:30:33

    Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала Лондон к конструктивному диалогу с Брюсселем.

    Великобритания после выхода из состава Европейского союза не будет иметь таких же прав, которые есть у стран-членов блока. Об этом напомнила канцлер Германии Ангела Меркель, передает агентство Deutsche Welle.

    "Я хочу четко об этом заявить, потому что у меня есть ощущение, что некоторые британцы до сих пор питают иллюзии, но это бесполезная трата времени", - подчеркнула Меркель.

    Канцлер ФРГ призвала Лондон к конструктивному диалогу с Брюсселем. Меркель заявила, что во время переговоров между ЕС и Великобританией по Brexit в первую очередь должны быть обсуждены финансовые обязательства Лондона перед Брюсселем.

    "Мы должны знать, какими Великобритания видит будущие отношения с нами", - отметила канцлер ФРГ.

    29 марта 2017 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала письмо, направленное в Европейский Союз и оповещающее его о выходе Британии из состава. Тем самым Мэй использовала 50-ю статью Лиссабонского договора и запустила процесс Brexit.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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