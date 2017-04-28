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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Амфетамины провоцируют развитие шизофрении
    Опубликовано: 2017-04-28 15:04:43

    Исследователи выявили связь между частым употреблением метамфетаминов и шизофренией, сообщает CBC News. Эксперты проанализировали больничные записи, отражавшие состояние 42412 пациентов, поступивших в калифорнийский госпиталь между 1990 и 2000 годами с диагнозом "наркозависимость".

    Сотрудники Центра проблем наркомании и психического здоровья в Торонто сравнили людей, употреблявших наркотики, с контрольной группой пациентов, имевших аппендицит. После первичного факта госпитализации ученые следили в течение 10 лет за пациентами, отслеживая факты повторной госпитализации.

    По словам соавтора изыскания Рассела Каллагана, люди, попадавшие в больницу из-за употребления метамфетаминов, но не имевшие симптомов психического расстройства в начале исследования, за время наблюдения в 1,5-3 чаще получали диагноз "шизофрения" по сравнению с пациентами, употреблявшими кокаин, алкоголь или опиаты. Кстати, повышенный риск наблюдался и у людей, часто употреблявших коноплю.

    Почему именно метамфетамины оказывали столь негативный эффект, ученые не знают. Возможно, данные вещества делают мозг более чувствительным к допамину, который сопряжен с психозом. Надо сказать, ранее Каллаган доказал, что употребление метамфетаминов и прочих похожих стимуляторов грозит развитием болезни Паркинсона. Между тем, именно метамфетамины относятся к одним из самых востребованных наркотиков в мире.

    news.gradusnik.ru

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