Покупая или продавая квартиру, человек лишается нескольких лет жизни Опубликовано: Разбираясь с квартирным вопросом, человек подвергается небывалому по силе стрессу. Это может его реально состарить, пишет The Daily Express. Ученые специально провели опрос группы людей. В итоге более двух третей опрошенных заявили: необходимость сменить место жительство привела к тому, что они стали ощущать себя и выглядеть на два года старше, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Также отмечались побочные эффекты в виде выпадения волос (жаловались 10% респондентов), провалы в кратковременной памяти (14%), снижение сексуального влечения (19%) и сам факт старения (на 25 месяцев) за 15 недель, которые в среднем тратились на покупку или продажу. В 38% случаев люди переживали по поводу того, получат ли "добро" на ипотечный кредит, в 31% - по поводу неквалифицированных юристов и в 11% - по поводу плохих консультантов.



Притом, среди людей, наиболее острым образом переживавших смену обстановки, эффект старения мог достигать почти четырех лет (47 месяцев), согласно исследованию портала In-Deed. Психолог Гленн Вилсон констатирует: "Периоды длительного стресс и тревоги, которые испытывают люди, продающие и покупающие квартиру, способны оказать сильное влияние на самочувствие, сопровождаясь депрессией, потерей веса и преждевременным старением".

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