Американские ученые обнаружили избыток нервных клеток в мозге детей, страдающих аутизмом, сообщает MSNBC. Отчет об исследовании группы специалистов под руководством Эрика Курчесна (Eric Courchesne) из Калифорнийского университета в Сан-Диего опубликован в журнале Американской медицинской ассоциации.
Курчесн и его коллеги провели патологоанатомическое исследование образцов нервной ткани, взятых из префронтального участка коры головного мозга. Эта зона коры отвечает за сложное социальное поведение, в том числе за принятие решений и формирование суждений.
Образцы нервной ткани были взяты у семи аутистов, а также у шести детей, не страдавших этим расстройством. Все дети скончались в возрасте от 2 до 16 лет в период с 2000 по 2006 год.
По данным исследования, в мозге аутистов зафиксировано в среднем на 67 процентов нейронов больше, чем в контрольных образцах нервной ткани. Кроме того, масса мозга больных аутизмом превышала возрастные нормативы в среднем на 17,6 процента.
Курчесн отметил, что избыток нейронов в префронтальной коре приводит к увеличению размеров мозга у аутистов и нарушению деятельности этой области мозга, что проявляется соответствующим поведением больных.
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Ученые из США обнаружили избыток нервных клеток в мозге больных аутизмом детей
Опубликовано: 2017-04-28 11:24:25
Американские ученые обнаружили избыток нервных клеток в мозге детей, страдающих аутизмом, сообщает MSNBC. Отчет об исследовании группы специалистов под руководством Эрика Курчесна (Eric Courchesne) из Калифорнийского университета в Сан-Диего опубликован в журнале Американской медицинской ассоциации.
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