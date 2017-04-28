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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Диета Джейн Гриффин
    Опубликовано: 2017-04-28 12:44:40

    Эта банановая диета была разработана английским диетологом Джейн Гриффин. Диета довольно эффективна, её продолжительность составляет всего три дня, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Приступить к банановой диеты стоит с так называемого предварительного дня. В данный день запрещено употреблять в пищу жирную, соленую, копченую и жареную еду, так же рекомендовано категорически отказаться от различных лакомств. В час диеты в меню обязаны входить лишь бананы и молоко. Для тех, кому диета кажется жесткой, возможно дополнительно в день 1 ложку каши и ломтик вареного мяса.


     

    В день нужно есть 2-3 банана и выпивать 3 литра молока. Питаться надо 3-4 раза за день. Для укрепления результата нужно повторять диету любые два месяца.


     

    Важно употребляться лишь фруктовые бананы, они, как правило, тонкокожие, желтоватые, и сладкие. Овощные же – зеленоватые, с толстой кожей категорически запрещены. Перед приемом пищи бананы нужно тщательно чистить

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