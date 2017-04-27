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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Магазины в ТРЦ Караван в Харькове
    Опубликовано: 2017-04-27 18:15:08

    Современные торговые центры Харькова являются выбором тех, кто любит часто совмещать приятное с полезным. Эти современные торговые мега-площадки предназначены для настоящих почитателей шопинга, которые реально знают толк в выгодных покупках, для людей, которые могут ценить свое время, общество своей семьи и друзей. Чтобы получить настоящее представление о месте, желательно посетить сайт kharkov.karavan.com.ua/topics/stores-ru/. В нем предусмотрен виртуальный каталог магазинов, которые размещены в торгово-развлекательном центре Караван в городе Харьков. На этом сайте представлена самая подробная информация о магазинах, которые работают в торгово-развлекательном центре.

    Торговый центр «Караван» в Харькове – это самое лучшее место для тех, кто старается объединять приятное с полезным.

    На торговых площадях этого ТРЦ можно найти магазины самых лучших мировых и отечественных брендов. На сегодняшний день ТРЦ "Караван" объединяет в себе самый лучший шоппинг и развлечения и отдых для всех членов семьи. В центре вы сможете найти товары самых именитых брендов, и все это находится на одном сайте, вас ждут больше 200 магазинов одежды и обуви, продуктовый супермаркет, а также супермаркет мебели.

    В Караване к услугам всех покупателей в настоящее время предлагается огромный ассортимент товаров – это разные экологически безопасные продукты питания, красивая одежда и качественная обувь, современная бытовая техника, самые разные товары для дома, красивая сувенирная продукция, диски, газеты и журналы, а также многие иные товары для наиболее искушенных и требовательных покупателей.

    Тут вы можете посетить продуктовый магазин, купить одежду из последних модных коллекций знаменитых торговых марок, сделать стильную новую прическу, подобрать красивые ювелирные украшения и парфюмерию, косметику, а также современную бытовую технику.

    В гипермаркете насчитывается более 30 тысяч наименований высококачественных товаров. На территории ТРЦ представлены группы такие как: спиртные напитки, кондитерские изделия, кулинария, бакалея, бытовая химия, разные молочные продукты и многие иные.

    В этом ТРЦ работают персональные пекарни с профессиональным, высококлассным европейским оборудованием обеспечивают наличие вкусной и свежей выпечки. Высококвалифицированные технологи, с огромным опытом работы контролируют абсолютно весь процесс производства.

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