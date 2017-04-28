По тесту ДНК можно подобрать наиболее эффективную диету

Простой тест ДНК может показать, какой именно вид диеты будет наиболее эффективен для вас, чтобы сбросить лишний вес, сообщают американские исследователи, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Ученые провели исследование, в котором приняли участие 101 женщин. В результате оказалось, что женщины, которые выбирали диету, рекомендованную после анализа их ДНК, теряли в три раза больше веса, чем участницы контрольной группы, выбиравшие себе вид диет самостоятельно. Результаты были представлены на конференции American Heart Association.

Тема диеты сегодня очень актуальна – во всем мире растет количество людей, которым ставят диагноз ожирение. Более того, вопрос лишнего веса встает на повестку дня даже в странах с развивающейся экономикой, которые в государственном масштабе испытывают проблемы с недостаточностью питания. Что говорить про страны развитые, где общественное питание построено на принципах высокой калорийности и ценовой доступности – там ожирение является бедой уже государственного масштаба. Вот почему методика подбора диеты по ДНК, показавшая хороший результат для похудения, так заинтересовала ученых, сообщает ВВС.

medicinform.net