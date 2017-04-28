Простой тест ДНК может показать, какой именно вид диеты будет наиболее эффективен для вас, чтобы сбросить лишний вес, сообщают американские исследователи, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net
Ученые провели исследование, в котором приняли участие 101 женщин. В результате оказалось, что женщины, которые выбирали диету, рекомендованную после анализа их ДНК, теряли в три раза больше веса, чем участницы контрольной группы, выбиравшие себе вид диет самостоятельно. Результаты были представлены на конференции American Heart Association.
Тема диеты сегодня очень актуальна – во всем мире растет количество людей, которым ставят диагноз ожирение. Более того, вопрос лишнего веса встает на повестку дня даже в странах с развивающейся экономикой, которые в государственном масштабе испытывают проблемы с недостаточностью питания. Что говорить про страны развитые, где общественное питание построено на принципах высокой калорийности и ценовой доступности – там ожирение является бедой уже государственного масштаба. Вот почему методика подбора диеты по ДНК, показавшая хороший результат для похудения, так заинтересовала ученых, сообщает ВВС.