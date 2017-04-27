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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Гранатовый сок может заменить виагру
    Опубликовано: 2017-04-27 22:24:00

    Известно, что гранатовый сок очень богат антиоксидантами, которые способствуют усилению кровообращения к половому члену. Специалисты смогли доказать, что этот сок воздействует также, как лекарства от импотенции, сообщает healthtub.ru

    Лекарства, улучшающие эрекцию, обогащают окисью азота, что значительно ускоряет расширение кровеносных сосудов, пояснили специалисты. Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие 53 добровольца в возрасте от 21 до 70 лет, которые страдали половой дисфункцией. Все участники эксперимента выпивали по стакану гранатового сока перед ужином в течение месяца.

    В результате оказалось, что больше половины из них заявили ученым о своих успехах в любовных утехах. Исследователи считают, что гранатовый сок имеет огромные возможности в лечении пациентов, страдающих нарушением эрекции. С давних времен люди были признательны гранату за его целебные свойства, особенно за способность снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний и рака простаты.

    По мнению специалистов, именно в этом удивительном фрукте содержится больше антиоксидантов, чем в прочих фруктах (яблоках, смородине и др.), красном вине и зеленом чае.

    medicinform.net

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