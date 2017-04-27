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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • ВИЧ скрывается от лекарств в стволовых клетках
    Опубликовано: 2017-04-27 20:44:26

    Американские ученые обнаружили, что вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) может длительное время "дремать" в стволовых кроветворных клетках, защищаясь таким способом от действия противовирусных препаратов. Отчет об исследовании опубликован в журнале Nature Medicine.

    Как пояснила руководитель исследования Кэтлин Коллинз (Kathleen Collins), применяющееся в настоящее время для лечения ВИЧ-инфицированных сочетание лекарств, известное как высокоактивная антиретровирусная терапия (ВААРТ, HAART) эффективно предотвращает прогрессирование инфекции, предотвращая встраивание вирусного генома в здоровые клетки.

    Однако при прекращении приема этих лекарств (которое по тем или иным причинам происходит у значительного числа пациентов) ВИЧ снова активируется и начинает размножаться. Это происходит из-за того, что вирус способен находиться внутри клеток в "дремлющем" состоянии, не подвергаясь действию препаратов, а его активация происходит лишь после прекращения терапии.

    Ранее было показано, что такими "убежищами" для ВИЧ могут служить клетки яичка и лимфоидной ткани кишечника. Исследователи из Университета Мичигана обнаружили, что такую роль играют и стволовые клетки костного мозга из числа предшественниц лимфоцитов.

    Чтобы выяснить это, ученые взяли образцы кроветворных клеток у получающих ВААРТ больных, в анализах которых ВИЧ не определялся как минимум в течение полугода. Когда в лабораторных условиях из этих клеток вырастили лимфоциты, у 40 процентов участников эксперимента они оказались инфицированы вирусом. Экспериментальное заражение клеточных культур костного мозга здоровых людей показало, что многие из клеток со встроенным в геном вирусом продолжают нормально развиваться, внешне не отличаясь от здоровых.

    medicinform.net

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