С помощью диеты можно выбирать пол ребенка

Регулярные завтраки в период возможного зачатия, богатые жирами, помогут появлению на свет мальчика, а если будущая мама избегает жирной пищи и постится, то стоит ожидать девочку, считают американские ученые.

Еще два года тому назад группа исследователей из университета штата Миссури опубликовала результаты исследования, в которых утверждалось, что характер питания будущей мамы на момент зачатия ребенка влияет на его пол. Ученые установили, что если женщина ежедневно плотно завтракала и в ее дневном рационе преобладала пища, богатая жирами, то количество мальчиков, рожденных впоследствии, возрастало с 10 до 11 на каждые 20 родов.

В новом исследовании те же исследователи изучали влияние разных диет на ранней стадии беременности на пол будущего ребенка. Результаты нового исследования в принципе практически совпали с данными двухлетней давности. Если женщина в первые месяцы беременности завтракала полноценно и не отказывалась от пищи, богатой жирами, то у нее рождался мальчик. Диета же с низким потреблением жиров и легкий завтрак или его отсутствие вообще увеличивали шансы на рождение девочки.

По мнению специалистов, основной принцип планирования с помощью диеты – употребление в пищу большого количества продуктов, содержащих соль и калий, в том случае, если пара больше хочет иметь сына, или кальций и магний, если пара настроена на рождение дочери.

medicinform.net