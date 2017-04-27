  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Anti-Toxo IgM
    Опубликовано: 2017-04-27 14:31:55

    Анализ Anti-Toxo IgM представляет собой лабораторное исследование, направленное на выявление в организме антител к токсоплазме гондии, которая вызывает токсоплазмоз. Эта патология паразитарного характера, которая негативно влияет на работу нервной системы, сердца, влияет на глаза и вызывает увеличение лимфатических узлов. Особенно опасна болезнь для женщин, ожидающих ребенка. Она может повлиять на развитие плода и вызвать его гибель. Тест на определение антител обычно назначается с другими исследованиями, целью которых является выявление инфекционных возбудителей. Подробную информацию об этом вы можете найти на официальном сайте Центра молекулярной диагностики CMD www.cmd-online.ru.

    Цели исследования

    Описываемое лабораторное исследование проводится:

    1. Для определения наличия инфекции у женщин, планирующих завести ребенка или уже находящихся в состоянии беременности.
    2. Для диагностирования токсоплазмоза у других категорий пациентов, которые имеют ослабленную иммунную систему. Особенно важно провести исследование, когда врач наблюдает внешние симптомы, схожие с проявлениями гриппа.

    Тест на определение антител к токсоплазме гондии не относится к категории рутинных, однако назначается женщине в случае, если существует большая опасность заражения:

    • При контакте с кошками (особенно продуктами их жизнедеятельности);
    • При употреблении недостаточно прожаренных или проваренных мясных продуктов;
    • При употреблении еды или воды, в которых содержится возбудитель токсоплазмоза;
    • Для женщин, у которых ранее уже диагностировался токсоплазмоз.

    Трактовка результатов

    Отрицательный результат на тест может быть вызван давним инфицированием (когда возбудители попали в организм более месяца назад) или недавним инфицированием (когда организм еще не успел выработать антитела).

    Результат выше референсного значения говорит о наличии острой инфекции токсоплазмоза или наличии врожденной инфекции у новорожденного, которую он получил от своей матери.

    Где сдать анализ

    Сдать венозную кровь для определения в ней антител к токсоплазме гондии, вызывающей токсоплазмоз, вы можете в Центре молекулярной диагностики CMD. Вам ненужно тратить личное время, сидя в очереди. Позвоните по указанным на сайте телефонам и договоритесь с нашими менеджерами о визите заранее. Специалисты центра безболезненно отберут у вас биологический материал и проведут исследование. Забрать результаты вы сможете уже на следующий рабочий день.

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.