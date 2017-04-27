Anti-Toxo IgM

Анализ Anti-Toxo IgM представляет собой лабораторное исследование, направленное на выявление в организме антител к токсоплазме гондии, которая вызывает токсоплазмоз. Эта патология паразитарного характера, которая негативно влияет на работу нервной системы, сердца, влияет на глаза и вызывает увеличение лимфатических узлов. Особенно опасна болезнь для женщин, ожидающих ребенка. Она может повлиять на развитие плода и вызвать его гибель. Тест на определение антител обычно назначается с другими исследованиями, целью которых является выявление инфекционных возбудителей. Подробную информацию об этом вы можете найти на официальном сайте Центра молекулярной диагностики CMD www.cmd-online.ru.

Цели исследования

Описываемое лабораторное исследование проводится:

Для определения наличия инфекции у женщин, планирующих завести ребенка или уже находящихся в состоянии беременности. Для диагностирования токсоплазмоза у других категорий пациентов, которые имеют ослабленную иммунную систему. Особенно важно провести исследование, когда врач наблюдает внешние симптомы, схожие с проявлениями гриппа.

Тест на определение антител к токсоплазме гондии не относится к категории рутинных, однако назначается женщине в случае, если существует большая опасность заражения:

При контакте с кошками (особенно продуктами их жизнедеятельности);

При употреблении недостаточно прожаренных или проваренных мясных продуктов;

При употреблении еды или воды, в которых содержится возбудитель токсоплазмоза;

Для женщин, у которых ранее уже диагностировался токсоплазмоз.

Трактовка результатов

Отрицательный результат на тест может быть вызван давним инфицированием (когда возбудители попали в организм более месяца назад) или недавним инфицированием (когда организм еще не успел выработать антитела).

Результат выше референсного значения говорит о наличии острой инфекции токсоплазмоза или наличии врожденной инфекции у новорожденного, которую он получил от своей матери.

Где сдать анализ

Сдать венозную кровь для определения в ней антител к токсоплазме гондии, вызывающей токсоплазмоз, вы можете в Центре молекулярной диагностики CMD. Вам ненужно тратить личное время, сидя в очереди. Позвоните по указанным на сайте телефонам и договоритесь с нашими менеджерами о визите заранее. Специалисты центра безболезненно отберут у вас биологический материал и проведут исследование. Забрать результаты вы сможете уже на следующий рабочий день.