ЕС создаст в Украине образцовые отделы полиции за 6 млн евро

В Киевской, Харьковской и Львовской областях будут действовать 20 образцовых отделов полиции.

Европейский Союз 27 апреля 2017 года запускает в Украине проект по созданию 20 образцовых отделов полиции в Киевской, Харьковской, Львовской областях. Об этом сообщает пресс-служба представительства ЕС в Украине.

Проект "Поддержка реформы полиции в Украине" предусматривает проведение специализированных тренингов по взаимодействию полиции с обществом, предоставление оборудования (в том числе автомобилей) и внедрение скандинавской модели охраны общественного порядка, которая направлена на предупреждение насилия во время массовых мероприятий.

Стоимость проекта составит шесть миллионов евро.

ЛIГАБiзнесIнформ