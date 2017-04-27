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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • ЕС создаст в Украине образцовые отделы полиции за 6 млн евро
    Опубликовано: 2017-04-27 14:15:34

    В Киевской, Харьковской и Львовской областях будут действовать 20 образцовых отделов полиции.

    Европейский Союз 27 апреля 2017 года запускает в Украине проект по созданию 20 образцовых отделов полиции в Киевской, Харьковской, Львовской областях. Об этом сообщает пресс-служба представительства ЕС в Украине.

    Проект "Поддержка реформы полиции в Украине" предусматривает проведение специализированных тренингов по взаимодействию полиции с обществом, предоставление оборудования (в том числе автомобилей) и внедрение скандинавской модели охраны общественного порядка, которая направлена на предупреждение насилия во время массовых мероприятий.

    Стоимость проекта составит шесть миллионов евро.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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