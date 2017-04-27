Российские микробиологи создали метод раннего выявления рака Опубликовано: О новом методе раннего выявления онкологических заболеваний рассказали двое российских биологов Президенту Дмитрию Медведеву на его встрече в Сколково с молодыми учеными.



От зарубежных аналогов эту разработку под названием BREP (Breast Cancer Epigenetic) test отличают низкая цена и простота в сочетании с высокой точностью результатов, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Во всем мире бьются над тем, как выявлять раковые заболевания на ранней стадии. Ведь в таком случае намного больше шансов справиться с недугом. Но пока все существующие методы обследования очень дороги, болезненны, а главное, точность обнаружения не превышает 70-75 процентов.



Кроме того, требуется дорогостоящая громоздкая техника, иметь которую могут далеко не все онкологические медцентры. А, к примеру, рак груди в России на первой стадии выявляется лишь в 15-20 процентах случаев. И дело не только в несовершенстве самой маммографии, но и в страхе женщин перед довольно неприятной и сложной процедурой. Неудивительно, что большинство, не ощущая болезненных признаков, избегают осмотра и нередко обращаются за помощью уже слишком поздно.



Поэтому разработку ученых Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН можно назвать настоящим прорывом. Ведь она выявляет рак груди на первых стадиях в 90 процентах случаев, что подтверждено клиническими испытаниями. Причем тест прост и безопасен – человеку достаточно сдать кровь. Стоимость одного анализа всего 100 рублей. Причем простой лаборант способен самостоятельно проводить даже в полевых условиях до 50 тестов в день.



Об этом информирует официальный сайт Комиссии при Президенте по модернизации и техническому развитию экономики России.



Уникальная методика создана под руководством ведущего научного сотрудника ИХБФМ СО РАН Павла Лактионова, в команду еще входят его аспирант и лауреат «Зворыкинского проекта» Владислав Милейко, а также директор германского Института молекулярной медицины в Любеке Георг Шакиель, помогающий россиянам продвигать изобретение на международном уровне. Кстати, оно уже защищено восемью российскими и одним международным патентом.



- В чем уникальность метода? Почему он столь эффективен и дешев? – объясняет Владислав Милейко. – Сегодня для обнаружения рака медики изучают обломки ДНК опухолевых клеток, свободно циркулирующие в плазме крови. Но этой информации недостаточно, поэтому и выявляемость опасного заболевания невысока. Мы сумели расширить сферу поиска, исследуя еще и те обломки ДНК, которые прочно связаны с поверхностью кровяных телец. Это довольно крупные фрагменты, их проще ловить, поэтому методика упрощается, становится намного дешевле, а вот объем информации резко возрастает. Ведь мы получаем в десять раз больше диагностического материала.



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