Работать из дома утомительнее и менее продуктивно Опубликовано: Развитие Интернет-технологий делает все более популярным тип работы, при котором сотрудник трудится удаленно, не посещая офис, чаще всего - прямо из дома. Считается, такой вариант заработка имеет массу преимуществ. Например, позволяет найти баланс между профессиональными делами и личной жизнью.



Однако исследования показывают, что подобный опыт зачастую оказывается контрпродуктивным. Человеку, работающему из дома, приходится буквально разрываться между офисными и семейными обязанностями, пишет The Telegraph.



Изыскания на эту тему провел американский ученый Тимоти Голд из Ренселлеровского политехнического института. Он опросил 316 сотрудников крупной компьютерной компании, работавших удаленно. Им требовалось рассказать, мешали ли домашние дела когда-нибудь их работе, и бывали ли ситуации, когда стресс из-за семейных проблем не давал сосредоточиться на выполнении служебных обязанностей.



Оказалось, у некоторых из опрошенных существовал "конфликт" между работой и делами по дому. Пытаясь успеть сделать все сразу, такие люди, как правило, в конце дня чувствовали себя гораздо более уставшими, чем те, у кого существовало четкое разграничение времени на рабочее и нерабочее, говорится в статье, опубликованной в журнале "Бизнес и психология".



При этом работал ли человек традиционные 8 часов или, как в случае с фрилансерами, мог устанавливать собственный график, - не играло особой роли. Человек "сгорал на работе", несмотря на то, что находился у себя дома.



Объяснение этого феномена предложила редактор сайта Working Mums Мэнди Гарнер. По ее словам, когда человек работает из дома, другие люди, включая членов его семьи, считают, что он доступен. Во избежание таких ситуаций, советует эксперт, необходимо четко разграничивать время, отведенное на разные дела, и выделить для работы в квартире отдельный угол.

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