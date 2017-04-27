1-4 червня у Львівському Палаці Мистецтв відбудеться Дитячий Форум – один з найбільших фестивалів для розвитку та розваг дітей і батьків в Україні.
600 розважальних і навчальних заходів у 10 тематичних просторах – наука, література, спорт, мистецтво, театр, технології, екологія, винахідництво, музика, кіно і багато іншого.
24 квітня відкрито попередній продаж квитків на захід. Дешевше і без черги.
Що можна робити на Дитячому Форумі?
зустрітися з відомими дитячими письменниками та ілюстраторами
придбати книги від українських видавців на книжковому ярмарку
переглянути науково-популярні фільми про космос
зробити ранкову зарядку з олімпійцями, покататись на поні, піднятись на скеледром, спробувати себе у фехтуванні чи таекводо
відвідати численні майстер-класи та створити щось своїми руками
відвідати простір з екзотичними тваринами
навчитись сортувати сміття
створити графічний комікс
побачити шоу дронів
дізнатись як працює 3D-принтер і що таке робототехніка
відвідати уроки з програмування
малювати, співати і танцювати, грати в настільні ігри, шахи
пройти три квести: музейний, видавничий та бібліотечний
стати Супергероєм і отримати за це нагороди.
Детальна програма з‘явиться на сайті bookforum.ua
Тема Дитячого Форуму – «Космовізія: Супергерої та книжкова туманність».
«За легендою, діти вирушать у космічну мандрівку і зустрінуться з проблемою космічного сміття у міжпланетному просторі. Вони виконають особливу місію, впоратися з якою зможуть лише здобувши нові знання та навички. В цьому їм допоможе любов до читання, логіка, критичне мислення, креативність, природна здібність до винахідництва, а також любов і співчуття до всього живого у Всесвіті», – повідомила президент ГО «Форум видавців» Олександра Коваль.
Квиток на Дитячий Форум – за посиланням. Всі заходи на території заходу – безкоштовні.
Пільгова категорія відвідувачів:
діти з особливими потребами, діти з малозабезпечених та багатодітних родин, діти переселенців, учасників АТО та героїв Майдану.
Дорослі, які супроводжують дитину пільгових категорій, та пенсіонери також мають право на безкоштовний вхід.
Більше інформації – на bookforum.ua
facebook.com/lviv.bookforum
Кожна дитина у світі заслуговує на цікаве та пізнавальне дозвілля і має право відвідати дитячу подію, яка запам’ятається на все життя.
Додаткова інформація:
ГО «Форум видавців» - неприбуткова громадська організація, що існує з 1994 р. Ключовим напрямом діяльності організації є промоція українських авторів і видавців за кордоном. ГО є головним організатором колективних експозицій на міжнародних книжкових ярмарках у Варшаві, Москві, Франкфурті, Лейпцігу, Пізі.
«Дитячий Форум» - одна з найбільших подій у країні для дітей та батьків, спрямована на всебічний розвиток дитячого мислення та прищеплення бажання до читання. Проводиться щорічно з 2007 року. Організатор – ГО «Форум видавців».