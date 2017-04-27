Продаж квитків на Дитячий Форум у Львові – відкрито

1-4 червня у Львівському Палаці Мистецтв відбудеться Дитячий Форум – один з найбільших фестивалів для розвитку та розваг дітей і батьків в Україні.

600 розважальних і навчальних заходів у 10 тематичних просторах – наука, література, спорт, мистецтво, театр, технології, екологія, винахідництво, музика, кіно і багато іншого.

24 квітня відкрито попередній продаж квитків на захід. Дешевше і без черги.

Що можна робити на Дитячому Форумі?

зустрітися з відомими дитячими письменниками та ілюстраторами

придбати книги від українських видавців на книжковому ярмарку

переглянути науково-популярні фільми про космос

зробити ранкову зарядку з олімпійцями, покататись на поні, піднятись на скеледром, спробувати себе у фехтуванні чи таекводо

відвідати численні майстер-класи та створити щось своїми руками

відвідати простір з екзотичними тваринами

навчитись сортувати сміття

створити графічний комікс

побачити шоу дронів

дізнатись як працює 3D-принтер і що таке робототехніка

відвідати уроки з програмування

малювати, співати і танцювати, грати в настільні ігри, шахи

пройти три квести: музейний, видавничий та бібліотечний

стати Супергероєм і отримати за це нагороди.

Детальна програма з‘явиться на сайті bookforum.ua

Тема Дитячого Форуму – «Космовізія: Супергерої та книжкова туманність».

«За легендою, діти вирушать у космічну мандрівку і зустрінуться з проблемою космічного сміття у міжпланетному просторі. Вони виконають особливу місію, впоратися з якою зможуть лише здобувши нові знання та навички. В цьому їм допоможе любов до читання, логіка, критичне мислення, креативність, природна здібність до винахідництва, а також любов і співчуття до всього живого у Всесвіті», – повідомила президент ГО «Форум видавців» Олександра Коваль.

Квиток на Дитячий Форум – за посиланням. Всі заходи на території заходу – безкоштовні.

Пільгова категорія відвідувачів:

діти з особливими потребами, діти з малозабезпечених та багатодітних родин, діти переселенців, учасників АТО та героїв Майдану.

Дорослі, які супроводжують дитину пільгових категорій, та пенсіонери також мають право на безкоштовний вхід.

Більше інформації – на bookforum.ua

facebook.com/lviv.bookforum

Кожна дитина у світі заслуговує на цікаве та пізнавальне дозвілля і має право відвідати дитячу подію, яка запам’ятається на все життя.

Додаткова інформація:

ГО «Форум видавців» - неприбуткова громадська організація, що існує з 1994 р. Ключовим напрямом діяльності організації є промоція українських авторів і видавців за кордоном. ГО є головним організатором колективних експозицій на міжнародних книжкових ярмарках у Варшаві, Москві, Франкфурті, Лейпцігу, Пізі.

«Дитячий Форум» - одна з найбільших подій у країні для дітей та батьків, спрямована на всебічний розвиток дитячого мислення та прищеплення бажання до читання. Проводиться щорічно з 2007 року. Організатор – ГО «Форум видавців».