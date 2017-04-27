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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Продаж квитків на Дитячий Форум у Львові – відкрито
    Опубликовано: 2017-04-27 08:42:51

    1-4 червня у Львівському Палаці Мистецтв відбудеться Дитячий Форум – один з найбільших фестивалів для розвитку та розваг дітей і батьків в Україні. 
    600 розважальних і навчальних заходів у 10 тематичних просторах – наука, література, спорт, мистецтво, театр, технології, екологія, винахідництво, музика, кіно і багато іншого.
    24 квітня відкрито попередній продаж квитків на захід. Дешевше і без черги.
    Що можна робити на Дитячому Форумі?
    зустрітися з відомими дитячими письменниками та ілюстраторами
    придбати книги від українських видавців на книжковому ярмарку
    переглянути науково-популярні фільми про космос
    зробити ранкову зарядку з олімпійцями, покататись на поні, піднятись на скеледром, спробувати себе у фехтуванні чи таекводо
    відвідати численні майстер-класи та створити щось своїми руками
    відвідати простір з екзотичними тваринами
    навчитись сортувати сміття
    створити графічний комікс
    побачити шоу дронів
    дізнатись як працює 3D-принтер і що таке робототехніка
    відвідати уроки з програмування
    малювати, співати і танцювати, грати в настільні ігри, шахи
    пройти три квести: музейний, видавничий та бібліотечний
    стати Супергероєм і отримати за це нагороди.
    Детальна програма з‘явиться на сайті bookforum.ua
    Тема Дитячого Форуму – «Космовізія: Супергерої та книжкова туманність».
    «За легендою, діти вирушать у космічну мандрівку і зустрінуться з проблемою космічного сміття у міжпланетному просторі. Вони виконають особливу місію, впоратися з якою зможуть лише здобувши нові знання та навички. В цьому їм допоможе любов до читання, логіка, критичне мислення, креативність, природна здібність до винахідництва, а також любов і співчуття до всього живого у Всесвіті», – повідомила президент ГО «Форум видавців» Олександра Коваль.
    Квиток на Дитячий Форум – за посиланням. Всі заходи на території заходу – безкоштовні.
    Пільгова категорія відвідувачів: 
    діти з особливими потребами, діти з малозабезпечених та багатодітних родин, діти переселенців, учасників АТО та героїв Майдану.

    Дорослі, які супроводжують дитину пільгових категорій, та пенсіонери також мають право на безкоштовний вхід.

    Більше інформації – на bookforum.ua
    facebook.com/lviv.bookforum
    Кожна дитина у світі заслуговує на цікаве та пізнавальне дозвілля і має право відвідати дитячу подію, яка запам’ятається на все життя.   
    Додаткова інформація:
    ГО «Форум видавців» - неприбуткова громадська організація, що існує з 1994 р. Ключовим напрямом діяльності організації є промоція українських авторів і видавців за кордоном. ГО є головним організатором колективних експозицій на міжнародних книжкових ярмарках у Варшаві, Москві, Франкфурті, Лейпцігу, Пізі.
    «Дитячий Форум» - одна з найбільших подій у країні для дітей та батьків, спрямована на всебічний розвиток дитячого мислення та прищеплення бажання до читання. Проводиться щорічно з 2007 року. Організатор – ГО «Форум видавців».

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