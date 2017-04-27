  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Лукашенко пообещал Порошенко надежную дружбу
    Опубликовано: 2017-04-27 09:00:30

    Александр Лукашенко уверяет, что никто не поссорит Беларусь и Украину.

    Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что получил заверение от президента Беларуси Александра Лукашенко в том, что никто не сможет втянуть Беларусь в войну против Украины.

    "Для нас чрезвычайно важно, что украинско-белорусская граница была, есть и всегда будет границей дружбы, границей добрососедства, надежного партнерства, границей мира. И никто и никогда Украину и Беларусь не поссорит. Я подчеркиваю и получил твердое заверение от президента Беларуси, что никто и никогда не сможет втянуть Беларусь в войну против Украины", — сказал Порошенко во время посещения ЧАЭС с Лукашенко.

    Президент Беларуси заявил, что будет делать все, "чтобы у нас всегда был мир и порядочные отношения".

    "Мы всегда будем жить как добрые соседи. Соседей не выбирают — они от Господа. Поэтому будьте уверены, что белорусы были и будут всегда надежными друзьями для наших украинских друзей", — заверил Лукашенко своего украинского коллегу.

    Напомним, секретарь СНБО Александр Турчинов на прошлой неделе заявил, что Россия продолжает готовиться к полномасштабной войне, наращивает военную мощь и активно увеличивает свою армию. Турчинов отдельно отметил военные учения РФ и Беларуси "Запад-2017" (100 тыс. военнослужащих).

    Секретарь СНБО не исключает в сентябре 2017 года во время учений скрытой подготовки российских войск к стратегической наступательной операции. Есть все основания считать, что после активной фазы учений российский военный контингент может остаться в Республике Беларусь.

    В марте Лукашенко уверял в дружбе с Владимиром Путиным. "Я ему (Путину) как-то публично сказал — может быть, еще будет время, когда придется спиной к спине стать и отстреливаться, ну, как военные люди говорят", — заявил президент Беларуси после встречи с послом Армении по случаю завершения его дипломатической миссии в Минске.

    Инф. delo.ua

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.