Лукашенко пообещал Порошенко надежную дружбу

Александр Лукашенко уверяет, что никто не поссорит Беларусь и Украину.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что получил заверение от президента Беларуси Александра Лукашенко в том, что никто не сможет втянуть Беларусь в войну против Украины.

"Для нас чрезвычайно важно, что украинско-белорусская граница была, есть и всегда будет границей дружбы, границей добрососедства, надежного партнерства, границей мира. И никто и никогда Украину и Беларусь не поссорит. Я подчеркиваю и получил твердое заверение от президента Беларуси, что никто и никогда не сможет втянуть Беларусь в войну против Украины", — сказал Порошенко во время посещения ЧАЭС с Лукашенко.

Президент Беларуси заявил, что будет делать все, "чтобы у нас всегда был мир и порядочные отношения".

"Мы всегда будем жить как добрые соседи. Соседей не выбирают — они от Господа. Поэтому будьте уверены, что белорусы были и будут всегда надежными друзьями для наших украинских друзей", — заверил Лукашенко своего украинского коллегу.

Напомним, секретарь СНБО Александр Турчинов на прошлой неделе заявил, что Россия продолжает готовиться к полномасштабной войне, наращивает военную мощь и активно увеличивает свою армию. Турчинов отдельно отметил военные учения РФ и Беларуси "Запад-2017" (100 тыс. военнослужащих).

Секретарь СНБО не исключает в сентябре 2017 года во время учений скрытой подготовки российских войск к стратегической наступательной операции. Есть все основания считать, что после активной фазы учений российский военный контингент может остаться в Республике Беларусь.

В марте Лукашенко уверял в дружбе с Владимиром Путиным. "Я ему (Путину) как-то публично сказал — может быть, еще будет время, когда придется спиной к спине стать и отстреливаться, ну, как военные люди говорят", — заявил президент Беларуси после встречи с послом Армении по случаю завершения его дипломатической миссии в Минске.

Инф. delo.ua