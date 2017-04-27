Диета для улучшения состояния кожи Опубликовано: Всем известно, что хорошая, упругая кожа – зеркало образа жизни человека. Если вы кормите организм здоровой полезной пищей, то и состояние кожи будет отличным, и продлите молодость.

Итак, недельный рацион питания для хорошего настроения и красивой, молодой, упругой кожи, который составляют протеины, обеспечивающие тонус тканей, четкий, подтянутый овал лица, жирные кислоты, необходимые для сохранения гидролипидного баланса, для предупреждения появления морщин, и антиоксиданты, участвующие в процессе образования коллагена:



Понедельник

Завтрак: чай с молоком, яйца всмятку, зерновые хлебцы, ветчина.

Обед: постный борщ, тушеная индейка с картофелем, салат из моркови с лимонным соком.

Ужин: дикий рис с отварной куриной грудкой, томатный сок.



Вторник

Завтрак: апельсиновый сок, творог с помидорами, хлебцы. Обед: куриный бульон с яйцом, тушеная печень с гречкой, мандарины. Ужин: заливная рыба, овощной салат, гранатовый сок.



Среда

Завтрак: зеленый чай с лимоном, омлет с помидорами и зеленью, яблоки. Обед: овощной суп, рис с морепродуктами, томатный сок. Ужин: фруктовый салат, ветчина, домашний сыр, хлебцы.



Четверг

Завтрак: кофе с молоком, мюсли с орехами и медом, сыр, хлебцы. Обед: суп-пюре из тыквы, отварная телятина с овощами, каркаде. Ужин: тушеная треска с овощами, грейпфрутовый сок.



Пятница

Завтрак: апельсиновый сок, молочная каша, ветчина, хлебцы.

Обед: щи с нежирной сметаной, картофельное пюре с куриными котлетами, мандарины.

Ужин: овощное рагу, ветчина, зеленый чай с мятой или лимоном.



Суббота и воскресенье

Можете составить меню с любимых вышеперечисленных блюд.

Кроме того, во время диеты можно:

Напитки: зеленый чай, негазированная минеральная вода, кефир.

Сладости: мед, сухофрукты.

Алкоголь: не более полбокала сухого вина в день.

Побаловать себя можна изредка чашкой- другой кофе, долькой шоколада.

И помните: жирная и жареная пища ухудшает функции дермы, делает кожу вялой и ленивой health.sumy.ua Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

