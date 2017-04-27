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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Диета для улучшения состояния кожи
    Опубликовано: 2017-04-27 07:24:28

    Всем известно, что хорошая, упругая кожа – зеркало образа жизни человека. Если вы кормите организм здоровой полезной пищей, то и состояние кожи будет отличным, и продлите молодость.
    Итак, недельный рацион питания для хорошего настроения и красивой, молодой, упругой кожи, который составляют протеины, обеспечивающие тонус тканей, четкий, подтянутый овал лица, жирные кислоты, необходимые для сохранения гидролипидного баланса, для предупреждения появления морщин, и антиоксиданты, участвующие в процессе образования коллагена:

    Понедельник
    Завтрак: чай с молоком, яйца всмятку, зерновые хлебцы, ветчина.
    Обед: постный борщ, тушеная индейка с картофелем, салат из моркови с лимонным соком.
    Ужин: дикий рис с отварной куриной грудкой, томатный сок.

    Вторник
    Завтрак    : апельсиновый сок, творог с помидорами, хлебцы. Обед: куриный бульон с яйцом, тушеная печень с гречкой, мандарины. Ужин: заливная рыба, овощной салат, гранатовый сок.

    Среда
    Завтрак: зеленый чай с лимоном, омлет с помидорами и зеленью, яблоки. Обед: овощной суп, рис с морепродуктами, томатный сок. Ужин: фруктовый салат, ветчина, домашний сыр, хлебцы.

    Четверг
    Завтрак: кофе с молоком, мюсли с орехами и медом, сыр, хлебцы. Обед: суп-пюре из тыквы, отварная телятина с овощами, каркаде. Ужин: тушеная треска с овощами, грейпфрутовый сок.

    Пятница
    Завтрак: апельсиновый сок, молочная каша, ветчина, хлебцы.
    Обед: щи с нежирной сметаной, картофельное пюре с куриными котлетами, мандарины.
    Ужин: овощное рагу, ветчина, зеленый чай с мятой или лимоном.

    Суббота и воскресенье
    Можете составить меню с любимых вышеперечисленных блюд.
    Кроме того, во время диеты можно:
    Напитки: зеленый чай, негазированная минеральная вода, кефир.
    Сладости: мед, сухофрукты.
    Алкоголь: не более полбокала сухого вина в день.
    Побаловать себя можна изредка чашкой- другой кофе, долькой шоколада.
    И помните: жирная и жареная пища ухудшает функции дермы, делает кожу вялой и ленивой

    health.sumy.ua

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