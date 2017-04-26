Витамин Е может быть представлен в различных формах, и в зависимости от этого он может нести с собой различную пользу для нашего организма. Однако недавно в свет вышло шокирующее исследование группы Американских Исследователей, в котором утверждалось, что употребление витамина Е может становится причиной возникновения раковых опухолей.
По мнению ученых по меньшей мере на 20%, при регулярном употреблении витамина Е, возрастает риск развития рака простаты. Вместе с тем, уже очень скоро данное исследование было по большей части опровергнуто, поскольку ученые фактически анализировали влияние на организм человека не в целом витамина Е, а лишь одной из его форм в синтетическом виде – альфа-токоферола.
Было установлено, что его употребление вызывает рак простаты, и может становиться причиной возникновения множества прочих проблем со здоровьем. К слову, это действительно так – ученым уже давно выяснили, что натуральные и синтетические витамины действуют по-разному. Если первая категория действует во взаимосвязи с другими питательными веществами, поступающими в наш организм, то вторая категория, напротив, действует в буквальном смысле сама по себе и плюс ко всему, может выводить некоторые минералы и полезные микроэлементы из нашего тела.
В масштабном исследовании принимало участие порядка 35 тыс. мужчин из США, Канады и Пуэрто-Рико. Контрольная группа в течение нескольких лет регулярно употребляла альфа-токоферол в синтетическом виде. В результате было подсчитано, что риск развития рака простаты вырос на 20% в сравнении со среднестатистическими показателями. Параллельно ученые отметили, что возрос риск и в отношении ряда других болезней, правда, в предварительном отчете по исследованию не было упомянуто – про какие же именно болезни в данном случае идет речь.
Данное исследование, несмотря на неоднозначность выводов, все же имеет определенную практическую ценность. На его основе, в очередной раз подтверждается гипотеза относительно того, что чрезмерное употребление синтетических гормонов может быть не только не полезно, но и довольно опасно для здоровья.
|
Синтетический витамин E альфа токоферол вызывает рак простаты
Опубликовано: 2017-04-26 11:04:31
Витамин Е может быть представлен в различных формах, и в зависимости от этого он может нести с собой различную пользу для нашего организма. Однако недавно в свет вышло шокирующее исследование группы Американских Исследователей, в котором утверждалось, что употребление витамина Е может становится причиной возникновения раковых опухолей.
Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
|
Новости рубрики:
Сидячий образ жизни провоцирует развитие рака
Ежедневное употребление в пищу экстракта граната замедляет процесс старения
Новый способ прогнозирования преэклампсии во время беременности
Стимуляция мозга электрическими импульсами может сократить случаи эпилептических припадков
Отказ от курения снижает риск возникновения заболеваний сердца спустя год на 14%
Иглоукалывание может быть источником тяжелых заболеваний
Упакованные овощи и фрукты в магазинах содержат не меньше опасных микроорганизмов, чем немытые на рынках