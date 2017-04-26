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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Синтетический витамин E альфа токоферол вызывает рак простаты
    Опубликовано: 2017-04-26 11:04:31

    Витамин Е может быть представлен в различных формах, и в зависимости от этого он может нести с собой различную пользу для нашего организма. Однако недавно в свет вышло шокирующее исследование группы Американских Исследователей, в котором утверждалось, что употребление витамина Е может становится причиной возникновения раковых опухолей.

    По мнению ученых по меньшей мере на 20%, при регулярном употреблении витамина Е, возрастает риск развития рака простаты. Вместе с тем, уже очень скоро данное исследование было по большей части опровергнуто, поскольку ученые фактически анализировали влияние на организм человека не в целом витамина Е, а лишь одной из его форм в синтетическом виде – альфа-токоферола.

    Было установлено, что его употребление вызывает рак простаты, и может становиться причиной возникновения множества прочих проблем со здоровьем. К слову, это действительно так – ученым уже давно выяснили, что натуральные и синтетические витамины действуют по-разному. Если первая категория действует во взаимосвязи с другими питательными веществами, поступающими в наш организм, то вторая категория, напротив, действует в буквальном смысле сама по себе и плюс ко всему, может выводить некоторые минералы и полезные микроэлементы из нашего тела.

    В масштабном исследовании принимало участие порядка 35 тыс. мужчин из США, Канады и Пуэрто-Рико. Контрольная группа в течение нескольких лет регулярно употребляла альфа-токоферол в синтетическом виде. В результате было подсчитано, что риск развития рака простаты вырос на 20% в сравнении со среднестатистическими показателями. Параллельно ученые отметили, что возрос риск и в отношении ряда других болезней, правда, в предварительном отчете по исследованию не было упомянуто – про какие же именно болезни в данном случае идет речь.

    Данное исследование, несмотря на неоднозначность выводов, все же имеет определенную практическую ценность. На его основе, в очередной раз подтверждается гипотеза относительно того, что чрезмерное употребление синтетических гормонов может быть не только не полезно, но и довольно опасно для здоровья.

    news.gradusnik.ru

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