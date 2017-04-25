Американские ученые нашли причину страха крови

Американские ученые из Университета Арканзаса (University of Arkansas) попытались разобраться в причинах страха, который некоторые люди испытывают при виде крови или иглы шприца, сообщает Newswise. В ходе исследования выяснилось, что корни этого страха — в далеком прошлом человека.

До сих пор ученые объясняли тот факт, что некоторые люди могут упасть в обморок при виде крови или шприца двумя причинами. Первая — прежний опыт. То есть те, кто уже однажды падал в обморок от перспективы получить укол, могут привычно повторить эту реакцию. Вторая — страх или отвращение вместе со страхом. Опросив 259 студентов в качестве испытуемых, исследователи выяснили, что до обморока доводит не столько страх, сколько отвращение. Как отмечает один из авторов исследования Банми Олатуньи (Bunmi O. Olatunji), некоторым из опрошенных было бы неприятно смотреть на открытую рану — неприятно, но не страшно. В основе отвращения, как установили ученые, лежит, главным образом, рудиментарный (остаточный) страх гибели или повреждения тела, который испытывали еще далекие предки человека.

По словам Олатуньи, страх людей перед иглой и видом крови может быть так силен, что они будут сознательно избегать медицинской помощи. Между тем фобии (страхи) поддаются психотерапии легче, чем многие другие психологические проблемы.

medicus.ru