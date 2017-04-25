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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Ингаляционные кортикостероиды: фактор риска формирования катаракты
    Опубликовано: 2017-04-25 21:24:59

    Установлено, что не только системное, но и ингаляционное применение кортикостероидов служит фактором риска формирования катаракты. Хорошо известно, что системное применение кортикостероидных препаратов может способствовать формированию катаракты, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Широкое использование ингаляционных форм кортикостероидов заставляет задуматься об их влиянии на катарактогенез. Smeeth с соавт. сообщают о проведенном контролируемом популяционном исследовании, в котором приняли участие более 15 тыс. пациентов с катарактой и 15 тыс. человек в качестве контроля. Группы соответствовали друг другу по возрасту и полу.

    Результаты исследования показали, что высокие дозы ингаляционных кортикостероидов, применяемые в течение длительного времени, приводят к увеличению риска формирования катаракты. Авторы подчеркивают, что у пациентов, например, с бронхиальной астмой, риск возникновения катаракты увеличен на 50%, и это увеличение обусловлено именно воздействием ингаляционных и/или системных кортикостероидов.

    medicus.ru

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