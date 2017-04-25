Седина защищает от рака

Физиологический процесс, который вызывает возрастное поседение волос, однажды может лечь в основу новых препаратов для лечения рака кожи. Как показали американские ученые, он вызывает в клетках кожи изменения, защищающие их от рака.



Потеря цвета волос, приводящая к появлению седины, является результатом снижения содержания в ней так называемых пигментных клеток – меланоцитов. Именно они, накапливаясь в волосяных луковицах и выделяя пигмент меланин, определяют окраску волос.

Но одновременно меланоциты оказываются «субстратом» для одного из наиболее опасных видов рака – меланомы кожи, характеризующейся крайне высокой способностью к метастазированию и практически не поддающейся лечению.



medicus.ru