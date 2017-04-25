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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Седина защищает от рака
    Опубликовано: 2017-04-25 20:44:29

    Физиологический процесс, который вызывает возрастное поседение волос, однажды может лечь в основу новых препаратов для лечения рака кожи. Как показали американские ученые, он вызывает в клетках кожи изменения, защищающие их от рака.


    Потеря цвета волос, приводящая к появлению седины, является результатом снижения содержания в ней так называемых пигментных клеток – меланоцитов. Именно они, накапливаясь в волосяных луковицах и выделяя пигмент меланин, определяют окраску волос.

    Но одновременно меланоциты оказываются «субстратом» для одного из наиболее опасных видов рака – меланомы кожи, характеризующейся крайне высокой способностью к метастазированию и практически не поддающейся лечению.

    medicus.ru

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