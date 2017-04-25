60% детской косметики используют взрослые

Согласно данным Маркетингового Агентства Step by Step, российский рынок косметических средств находится в процессе своего развития; наблюдается его довольно высокий рост (в 2003 году — 7%). На рынке средств по уходу за кожей наблюдается более высокий темп развития (порядка 30%). Предполагается, что объемы данных будут стабильно расти и в будущем.



Объем импорта косметики в Россию в 2003 году составил 944 миллионов долларов.

На международные корпорации, такие как L`Oreal, Procter&Gamble, и Beiersdorf приходится более половины всего рынка рекламы косметических средств. Российские компании Faberlic и Калина занимают всего по 9% и 7% всего рекламного рынка соответственно.



Кремом для рук пользуются 42,4% населения, в то время как дневными и питательными кремами пользуются 27,3% и 23,9% населения.

По данным компании Vichy, ежегодно рынок косметики для мужчин растет на 14%; 60% мужчин интересуются продукцией по уходу за кожей и телом, 42% — парфюмерией, и только 10,8% — декоративной косметикой.

До 60% объема всей выпускаемой косметической продукции для детей используют взрослые, ценя ее за гипоаллергенность, — 70% матерей в первые два года жизни своих детей пользуются детскими кремами (Johnsons` Baby, Bubchen, Penaten).



medicus.ru