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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • 60% детской косметики используют взрослые
    Опубликовано: 2017-04-25 19:24:22

    Согласно данным Маркетингового Агентства Step by Step, российский рынок косметических средств находится в процессе своего развития; наблюдается его довольно высокий рост (в 2003 году — 7%). На рынке средств по уходу за кожей наблюдается более высокий темп развития (порядка 30%). Предполагается, что объемы данных будут стабильно расти и в будущем.


    Объем импорта косметики в Россию в 2003 году составил 944 миллионов долларов.
    На международные корпорации, такие как L`Oreal, Procter&Gamble, и Beiersdorf приходится более половины всего рынка рекламы косметических средств. Российские компании Faberlic и Калина занимают всего по 9% и 7% всего рекламного рынка соответственно.


    Кремом для рук пользуются 42,4% населения, в то время как дневными и питательными кремами пользуются 27,3% и 23,9% населения.
    По данным компании Vichy, ежегодно рынок косметики для мужчин растет на 14%; 60% мужчин интересуются продукцией по уходу за кожей и телом, 42% — парфюмерией, и только 10,8% — декоративной косметикой.
    До 60% объема всей выпускаемой косметической продукции для детей используют взрослые, ценя ее за гипоаллергенность, — 70% матерей в первые два года жизни своих детей пользуются детскими кремами (Johnsons` Baby, Bubchen, Penaten).

    medicus.ru

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