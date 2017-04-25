Курение ежегодно уносит жизни около 5 миллионов человек, что составляет 12 процентов всех смертей на планете. Об этом свидетельствуют выводы масштабного исследования.
Группа специалистов во главе с профессором Школы общественного здравоохранения при Гарвардском университете Маджидом Эззати впервые классифицировала данные смертности от курения по регионам и конкретным заболеваниям.
Для исследований был избран 2000 год. Ученые говорят, что вызванные вредной привычкой заболевания стали в тот год причиной смерти 4,83 млн человек старше 30 лет. Женщин среди них — около миллиона. Число смертей от курения в развитых и развивающихся странах, особенно
Наиболее распространенными заболеваниями курильщиков являются расстройства