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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Земляне вымрут от курения
    Опубликовано: 2017-04-25 18:04:33

    Курение ежегодно уносит жизни около 5 миллионов человек, что составляет 12 процентов всех смертей на планете. Об этом свидетельствуют выводы масштабного исследования.


    Группа специалистов во главе с профессором Школы общественного здравоохранения при Гарвардском университете Маджидом Эззати впервые классифицировала данные смертности от курения по регионам и конкретным заболеваниям.


    Для исследований был избран 2000 год. Ученые говорят, что вызванные вредной привычкой заболевания стали в тот год причиной смерти 4,83 млн человек старше 30 лет. Женщин среди них — около миллиона. Число смертей от курения в развитых и развивающихся странах, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, примерно равное — по 2,4 миллиона.
    Наиболее распространенными заболеваниями курильщиков являются расстройства сердечно-сосудистой системы. В индустриально развитых государствах от них умерли 1,02 млн. человек, в развивающихся — 670 тысяч. Следом в развитых странах идет рак легких — 520 тыс., а в развивающихся — хроническая обструктивная болезнь легких — 650 тыс. смертей.

    medicus.ru

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