Кишечник будут исследовать паразитическими червями

Итальянские врачи разработали новый вариант колоноскопа, принцип работы которого был позаимствован у… паразитических червей. Подобно своим «биологическим родственникам», аппарат способен самостоятельно продвигаться по кишечнику, позволяя врачам получать изображения недоступных при классической колоноскопии зон, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Новый колоноскоп «ползает по кишечнику» с помощью гибкой оси, способной изгибаться в нескольких направлениях, и специальных щетинок, напоминающих щетинки паразитических червей. Исследование, проводимое с его помощью, занимает несколько больше времени, чем традиционная колоноскопия, однако оно сопровождается значительно меньшими болезненными ощущениями.



«Мы пытались разработать такое устройство, которое не нужно было проталкивать внутрь — ведь именно этот процесс сопровождается максимальными болезненными ощущениями, — рассказал в интервью корреспонденту „ВВС“ доктор Паоло Дарио, один из создателей аппарата. — В конце концов мы обратили внимание на животных, обладающих способностью самостоятельно перемещаться в средах, аналогичных по своим характеристикам полости кишечника, и просто скопировали их механизм передвижения.»



medicus.ru