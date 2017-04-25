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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Витамин С помогает даже при раке
    Опубликовано: 2017-04-25 17:24:11

    Витамины-антиоксиданты, например витамин С, увеличивают эффективность лекарственных препаратов, применяемых для лечения рака крови — лейкемии.

    К такому заключению пришли американские врачи.
    Как показали проведенные ими исследования, в которых приняли участие 103 пациента, страдающих острой лимфобластной лейкемией, эффективность лечения в значительной степени зависит от содержания антиоксидантов в крови больного.

    Так, чем больше оказывалась концентрация в его крови витаминов С и Е, обладающих антиоксидантными свойствами, тем лучшие результаты давали классические химиотерапевтические средства. На основании этого и был сделан вывод о возможности использования антиоксидантов в качестве дополнения к обычной терапии лейкемии.

    medicus.ru

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