Витамин С помогает даже при раке

Витамины-антиоксиданты, например витамин С, увеличивают эффективность лекарственных препаратов, применяемых для лечения рака крови — лейкемии.

К такому заключению пришли американские врачи.

Как показали проведенные ими исследования, в которых приняли участие 103 пациента, страдающих острой лимфобластной лейкемией, эффективность лечения в значительной степени зависит от содержания антиоксидантов в крови больного.

Так, чем больше оказывалась концентрация в его крови витаминов С и Е, обладающих антиоксидантными свойствами, тем лучшие результаты давали классические химиотерапевтические средства. На основании этого и был сделан вывод о возможности использования антиоксидантов в качестве дополнения к обычной терапии лейкемии.



medicus.ru