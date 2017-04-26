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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • В Индонезии стартовала программа строительства цифровой экономики
    Опубликовано: 2017-04-26 09:45:20

    К 2020 году Индонезия планирует стать одной из крупнейших цифровых экономик в Юго-Восточной Азии. Для этого правительство запускает программу Go Digital Vision, которая переведет в онлайн-сферу малый и средний бизнес, а также фермеров и рыбаков.

    Ежегодно в Индонезии планируют запускать 200 новых стартапов, а к 2020 году создать 1000 молодых ИТ-компаний общей стоимостью $10 млрд. В стране уже базируется первый стартап-единорог Go-Jek, который оценивается в $1,3 млрд.

    Правительство также запускает несколько программ поддержки предпринимателей и начнет приглашать в Индонезию экспертов из Кремниевой долины, сообщает GovInsider. Через три года 8 млн представителей малого и среднего бизнеса (МСБ) будут использовать цифровые технологии. «На данный момент лишь 9% МСБ в Индонезии используют цифровые технологии, а 80% из них пользуются исключительно соцсетями. Поэтому мы видим в этой сфере большой потенциал», — отметила Лиз Сутджиати, советник министра связи и информационных технологий Индонезии.

    Также программа Go Digital Vision поможет миллиону местных фермеров и рыбаков продавать свои товары через интернет. В фокусе программы развития цифровой экономики также окажутся образование и область HR, сферы финансов и логистики, налоговая система, инфраструктура связи, защита прав потребителей и кибербезопасность.

    В план входит расширение доступа индонезийцев к интернету. В частности, правительство планирует обеспечить доступом к широкополосному интернету 187 удаленных населенных пунктов по всей стране.

    К 2020 году Индонезия планирует создать цифровую экономику с оборотом $130 млрд. Власти отметили, что в своей стратегии будут брать пример с США и Китая.

    Инф. finance.ua

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