Меркель и Трамп обсудили Украину Опубликовано: Лидеры США и Германии также обговорили ситуацию в Сирии, Йемене и КНДР.



Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили в понедельник двусторонние отношения и актуальные проблемы международной безопасности, передает Reuters со ссылкой на Белый дом.



Отмечается, что лидеры обсудили конфликты в Сирии и Йемене, а также актуальные угрозы безопасности со стороны Северной Кореи.



В Белом доме подчеркнули, что Трамп подтвердил поддержку усилиям Германии и Франции в проведении переговоров по мирному урегулированию конфликта в Украине на основе Минских соглашений.



Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон в телефонном разговоре с президентом Петром Порошенко заверил, что США не снимут санкции с России до возвращения Крыма Украине и полного выполнения Минских соглашений. Инф. korrespondent.net Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

