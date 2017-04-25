Лидеры США и Германии также обговорили ситуацию в Сирии, Йемене и КНДР.
Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили в понедельник двусторонние отношения и актуальные проблемы международной безопасности, передает Reuters со ссылкой на Белый дом.
Отмечается, что лидеры обсудили конфликты в Сирии и Йемене, а также актуальные угрозы безопасности со стороны Северной Кореи.
В Белом доме подчеркнули, что Трамп подтвердил поддержку усилиям Германии и Франции в проведении переговоров по мирному урегулированию конфликта в Украине на основе Минских соглашений.
Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон в телефонном разговоре с президентом Петром Порошенко заверил, что США не снимут санкции с России до возвращения Крыма Украине и полного выполнения Минских соглашений.
Инф. korrespondent.net