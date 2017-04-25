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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Меркель и Трамп обсудили Украину
    Опубликовано: 2017-04-25 16:00:55

    Лидеры США и Германии также обговорили ситуацию в Сирии, Йемене и КНДР.
     
    Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили в понедельник двусторонние отношения и актуальные проблемы международной безопасности, передает Reuters со ссылкой на Белый дом.
     
    Отмечается, что лидеры обсудили конфликты в Сирии и Йемене, а также актуальные угрозы безопасности со стороны Северной Кореи.
     
    В Белом доме подчеркнули, что Трамп подтвердил поддержку усилиям Германии и Франции в проведении переговоров по мирному урегулированию конфликта в Украине на основе Минских соглашений.
     
    Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон в телефонном разговоре с президентом Петром Порошенко заверил, что США не снимут санкции с России до возвращения Крыма Украине и полного выполнения Минских соглашений.

    Инф. korrespondent.net

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