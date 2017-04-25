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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Трамп хочет пересмотреть «раздутый» бюджет ООН
    Опубликовано: 2017-04-25 15:00:16

    Трамп сказал, что нужно внимательней присмотреться к бюджету организации, которая показывает довольно низкую эффективность.

    Президент США Дональд Трамп считает, что нужно пересмотреть бюджет ООН и уменьшить его. Об этом он заявил на встрече с послами 15 стран-членов Совета безопасности ООН, передает Deutsche Welle.

    Трамп говорит, что "траты вышли из-под контроля".

    "Мы должны внимательнее присмотреться к бюджету ООН. (...) Члены ООН должны собраться, чтобы обсудить недостатки и раздутый бюджет", - заявил президент США.
    Трамп считает, что у ООН "огромный потенциал", но эффективность организации довольно низкая.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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