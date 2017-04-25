Трамп сказал, что нужно внимательней присмотреться к бюджету организации, которая показывает довольно низкую эффективность.
Президент США Дональд Трамп считает, что нужно пересмотреть бюджет ООН и уменьшить его. Об этом он заявил на встрече с послами 15 стран-членов Совета безопасности ООН, передает Deutsche Welle.
Трамп говорит, что "траты вышли из-под контроля".
"Мы должны внимательнее присмотреться к бюджету ООН. (...) Члены ООН должны собраться, чтобы обсудить недостатки и раздутый бюджет", - заявил президент США.
Трамп считает, что у ООН "огромный потенциал", но эффективность организации довольно низкая.