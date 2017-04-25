Трамп хочет пересмотреть «раздутый» бюджет ООН

Трамп сказал, что нужно внимательней присмотреться к бюджету организации, которая показывает довольно низкую эффективность.

Президент США Дональд Трамп считает, что нужно пересмотреть бюджет ООН и уменьшить его. Об этом он заявил на встрече с послами 15 стран-членов Совета безопасности ООН, передает Deutsche Welle.

Трамп говорит, что "траты вышли из-под контроля".

"Мы должны внимательнее присмотреться к бюджету ООН. (...) Члены ООН должны собраться, чтобы обсудить недостатки и раздутый бюджет", - заявил президент США.

Трамп считает, что у ООН "огромный потенциал", но эффективность организации довольно низкая.

ЛIГАБiзнесIнформ