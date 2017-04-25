Евроинтеграция будет приоритетом Сербии при Вучиче - МИД страны

Глава МИД Сербии Ивица Дачич уверяет Брюссель, что Белград сохранит курс на евроинтеграцию.

Евроинтеграция будет оставаться главным приоритетом Белграда после того, как 31 мая 2017 года Александр Вучич вступит в должность президента. Об этом уверяет Брюссель глава МИД Сербии Ивица Дачич, передает агентство Радио Свобода.

Об этом Дачич заявил после того, как он и новоизбранный президент Вучич в Брюсселе встретились с еврокомиссаром по вопросам расширения Йоганесом Ганом.

2 апреля 2017 года состоялись выборы президента Сербии, на которых премьер-министр страны Вучич победил в один тур. В своей речи перед сторонниками он заявил, что Сербия будет по-прежнему придерживаться европейского направления и пути реформ, но также сохранит дружбу с Россией и Китаем.

По мнению бывшего президента Сербии Бориса Тадича, страну ждет северокорейский сценарий, если Вучич победит на выборах.

ЛIГАБiзнесIнформ