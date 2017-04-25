Глава МИД Сербии Ивица Дачич уверяет Брюссель, что Белград сохранит курс на евроинтеграцию.
Евроинтеграция будет оставаться главным приоритетом Белграда после того, как 31 мая 2017 года Александр Вучич вступит в должность президента. Об этом уверяет Брюссель глава МИД Сербии Ивица Дачич, передает агентство Радио Свобода.
Об этом Дачич заявил после того, как он и новоизбранный президент Вучич в Брюсселе встретились с еврокомиссаром по вопросам расширения Йоганесом Ганом.
2 апреля 2017 года состоялись выборы президента Сербии, на которых премьер-министр страны Вучич победил в один тур. В своей речи перед сторонниками он заявил, что Сербия будет по-прежнему придерживаться европейского направления и пути реформ, но также сохранит дружбу с Россией и Китаем.
По мнению бывшего президента Сербии Бориса Тадича, страну ждет северокорейский сценарий, если Вучич победит на выборах.