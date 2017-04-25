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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Евроинтеграция будет приоритетом Сербии при Вучиче - МИД страны
    Опубликовано: 2017-04-25 14:00:08

    Глава МИД Сербии Ивица Дачич уверяет Брюссель, что Белград сохранит курс на евроинтеграцию.

    Евроинтеграция будет оставаться главным приоритетом Белграда после того, как 31 мая 2017 года Александр Вучич вступит в должность президента. Об этом уверяет Брюссель глава МИД Сербии Ивица Дачич, передает агентство Радио Свобода.

    Об этом Дачич заявил после того, как он и новоизбранный президент Вучич в Брюсселе встретились с еврокомиссаром по вопросам расширения Йоганесом Ганом.

    2 апреля 2017 года состоялись выборы президента Сербии, на которых премьер-министр страны Вучич победил в один тур. В своей речи перед сторонниками он заявил, что Сербия будет по-прежнему придерживаться европейского направления и пути реформ, но также сохранит дружбу с Россией и Китаем.

    По мнению бывшего президента Сербии Бориса Тадича, страну ждет северокорейский сценарий, если Вучич победит на выборах.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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