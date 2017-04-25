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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Клеточная трансплантация для лечения слепоты
    Опубликовано: 2017-04-25 15:44:25

    Дегенеративные заболевания сетчатки – основная причина неизлечимой слепоты. Большие надежды возлагают на клеточную терапию, которая позволит заменить утраченные светочувствительные клетки сетчатки, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Британские ученые из University College London показали, что большинство делящихся предшественников светочувствительных клеток, экспрессирующих трансген NrlGFP, после трансплантации интегрируются в поврежденную сетчатку и восстанавливают ее чувствительность к свету. Поскольку клиническое использование генетически модифицированных клеток нежелательно, ученые искали стратегию отбора предшественников фоторецепторных клеток при помощи соединенных с флюорохромом антител к поверхностным антигенам этих клеток.

    При помощи анализа постнатальных клеток-предшественников, экспрессирующих NrlGFP, в качестве кандидатов для отбора было выявлено четыре гена, кодирующих поверхностные антигены (Nt5e, Prom1, Podxl, Cd24a).

    Чтобы проверить терапевтический потенциал донорских клеток, выделенных по этим поверхностным маркерам, их трансплантировали в глаза мышам дикого типа или линии Crb1(rd8/rd8), или Prph2(rd2/rd2). Отобранные по маркерам CD73/CD24 клетки мигрировали в наружный ядерный слой, приобретали морфологию зрелых фоторецепторов и экспрессировали маркеры наружного сегмента. Эффективность их интеграции в сетчатку была в 18 раз выше, чем у несортированных клеток и в 2,3 раза выше, чем у клеток, отобранных по единственному генетическому маркеру, экспрессии NrlGFP.
    Результаты этих исследований доказывают, что пригодные для клеточной терапии фоторецепторные клетки могут быть эффективно отобраны из гетерогенной смеси клеток-предшественников по определенным поверхностным маркерам. При этом сортировка не уменьшает жизнеспособности клеток и эффективности клеточной трансплантации.

    Использование лучше очищенных от примесей других донорских клеток светочувствительных клеток-предшественников значительно увеличивает интеграцию в сетчатку трансплантированных клеток.

    По мнению доктора П.И. Катуняна, главного врача московского Центра медико-биологических технологий, использование предложенного метода позволит достичь лучших результатов клеточной терапии для восстановления зрения.

    news.gradusnik.ru

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