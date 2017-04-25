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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Стволовые клетки для восстановления костей черепа
    Опубликовано: 2017-04-25 15:24:54

    При восстановлении костной ткани процессы ангиогенеза и остеогенеза идут взаимосвязано во времени и пространстве. Мезенхимальные стволовые клетки костного мозга (МСК) с успехом применяют для заживления дефектов костей критической величины. Улучшение их способности к ангиогенной и остеогенной дифференцировке повысит эффективность их использования для костной регенерации. Индуцируемый гипоксией фактор-1α (hypoxia-inducible factor-1α, HIF-1α) – основной регулятор ангиогенно-остеогенных взаимодействий.

    Китайские ученые из шанхайского Tongji University, Jiao Tong University и Anhui Medical University в своем исследовании проверяли гипотезу, что клеточно-генная терапия с использованием HIF-1α улучшит восстановление косных дефектов критической величины.

    В экспериментах in vitro оценивали экспрессию остеогенных и ангиогенных мРНК и белков в культуре МСК с повышенной экспрессией HIF-1α, генетически модифицированных при помощи лентивирусной трансфекции, а также с конституционально повышенной экспрессией этого фактора. Был обнаружен значительно повышенный остеогенез и ангиогенез по сравнению с контрольными LacZ-экспрессирующими МСК.

    В экспериментах in vivo было установлено, что трансплантация в место дефекта черепа критической величины МСК с повышенной экспрессией HIF-1α приводит к значительному улучшению восстановления костной ткани на месте дефекта, в том числе к повышению объема и плотности формирующейся кости, улучшению ее минерализации, увеличению числа новых кровеносных сосудов и площади сформировавшейся сосудистой сети.

    Таким образом, полученные в исследовании результаты подтверждают ключевую роль HIF-1α в остеогенезе и ангиогенезе на основе МСК in vitro и in vivo.

    По мнению доктора П.И. Катуняна, главного врача московского Центра медико-биологических технологий, выявленные в данной работе закономерности позволят улучшить результаты применения клеточной трансплантации при лечении дефектов костей черепа.

    news.gradusnik.ru

     

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