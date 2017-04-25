Недостаточный уровень витамина С в организме может привести к преждевременной смерти Опубликовано: В результате масштабного исследования ученые пришли к выводу, что недостаточное потребление витамина С приблизительно в 2,4 раза повышает риск преждевременной смерти, причем в большинстве случаев в связи с болезнями сердечно-сосудистой системы. В частности, данное явление объясняется тем, что при недостатке витамина С в организме пациентов резко возрастает уровень С-реактивного белка, который провоцирует воспаление и является одним из факторов, способных стимулировать развитие болезней сердца и сосудов, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Ученые сформировали контрольную группу из 212 пациентов возрастом от 61 лет, 45% из которых страдало от различных болезней сердца. Было отмечено, что среди пациентов, имевших проблемы с сердечно-сосудистой системой, дефицит витамина С в организме встречался значительно чаще, в сравнении с показателями прочих испытуемых. В частности, в их крови высокий уровень С-реактивного белка отмечался в 2,4 раза чаще, в сравнении с контрольными показателями. При превышении показателя по С-реактивному белку более чем в 3 миллиграмма на литр крови, серьезно увеличивался риск развития тяжелых проблем с сердечно-сосудистой системой, в частности инфаркта и инсульта.



В конечном счете, ученые подсчитали, что дефицит витамина С в организме увеличивает риск преждевременной смерти в 2,4 раза. Причем, большинство пациентов с болезнями сердца при ухудшающемся состоянии, как правило, потребляют витамин С в недостаточном количестве, однако сами не знают об этом, в результате чего сегодня мы наблюдаем столь высокую смертность среди “сердечников”. Для справки: болезни сердечно-сосудистой системы сегодня являются самым массовым убийцей в мире – значительно опережая по данному показателю рак и ВИЧ вместе взятые.



По мнению ученых прием продуктов с высоким содержанием витамина С, может “законсервировать” развитие болезней сердечно-сосудистой системы, и существенно продлить жизнь пациентам. Особо отмечается, что витамин C необходимо потреблять именно в натуральном виде, поскольку именно в этом случае он наилучшим образом усваивается и оказывает наиболее благоприятное воздействие на организм.

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