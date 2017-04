Улучшенные стволовые клетки для лечения сердца Опубликовано: Лечение инфаркта миокарда при помощи трансплантации мезенхимальных стволовых клеток (МСК) все еще остается недостаточно эффективным. Один из путей решения этой проблемы – использование биологически активных факторов, повышающих терапевтический эффект МСК.



Японские ученые из токийской Keio University School of Medicine исследовали влияние на результаты клеточной трансплантации предварительной обработки МСК блокаторами ангиотензиновых рецепторов (ARBs). МСК до индукции кардиомиогенной дифференцировки культивировали в среде, содержащей ARBs в концентрации 3 μmol/L или не содержащей их. Затем методами иммуноцитометрии оценивали эффективность индукции кардиомиогенеза in vitro, используя антитела к тропонину-I. Хронический инфаркт миокарда моделировали на голых крысах; затем им вводили МСК, обработанные или не обработанные ARBs. Через 2 недели методом эхокардиографии оценивали функцию левого желудочка и ее зависимость от степени трансдифференцировки МСК в кардиомиоциты in vivo, оцененной методом иммуногистохимии.