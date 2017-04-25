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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Обезболивающие препараты способны сократить раковые опухоли
    Опубликовано: 2017-04-25 10:24:34

    Обезболивающие препараты способны сократить размеры раковых опухолей, считают американские ученые из Гарвардской медицинской школы в Бостоне.

    Исследователи изучили ряд случаев рака в женском госпитале. Ученые обратили внимание на прием разных препаратов пациентками. Оказалось, что у женщин, которые регулярно принимали аспирин и подобные анальгетики, был ниже уровень эстрогенов, что могло объяснить более низкое развитие рака груди и яичников у них.

    Обезболивающие препараты способны снижать уровень гормона эстрогена, пояснили специалисты. Оказалось, что уровень эстрогенов в крови женщин, принимающих анальгетики 15 и более дней в месяц, снижается на 12 - 15% по сравнению с теми, кто не принимает лекарства. Ученые не смогли установить точную причину того, почему обезболивающие лекарства снижают уровень гормонов. Но существует теория о том, что анальгетики сдерживают выделение фермента ароматазы, который катализирует превращение андрогенов в эстрогены.

    Исследователи предупреждают, что не стоит считать обезболивающие лекарства универсальным средством профилактики рака. Их регулярное использование чревато побочными эффектами, среди которых желудочные кровотечения. По этой причине прием любых препаратов лучше обсуждать с лечащим врачом.

    medicinform.net

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