Грецкие орехи вдвое снижают риск возникновения рака простаты

Употребление грецких орехов способствует снижению риска возникновения рака простаты, считают американские исследователи из Калифорнийского университета.

Ученые провели эксперимент на мышах. Грызунов с раком простаты кормили грецкими орехами на протяжении определенного периода. Оказалось, что у мышей, которым давали грецкие орехи, сократились темпы роста и размеры опухоли на 50%, по сравнению с контрольной группой.

Грецкие орехи содержат множество полезных веществ, и ученые полагают, что секрет кроется в способности орехов снижать уровень эндотелина — сосудосуживающего пептида из 21 аминокислоты, играющего ключевую роль в гомеостазе кровеносных сосудов. Эксперты решили изучить свойства грецких орехов, поскольку у людей, страдающих раком простаты, повышен уровень эндотелина.

Исследователи пришли к выводу, что грецкие орехи обязательно должны войти в рацион и стать частью сбалансированной диеты, включающей много фруктов и овощей, тех мужчин, которые хотят обезопасить себя от возникновения рака простаты. Кстати, грецкие орехи содержат еще ряд полезных веществ (жирные кислоты Омега-3, противовоспалительная форма витамина Е, полифенолы и антиоксиданты), которые благотворно влияют на здоровье, добавили специалисты.

medicus.ru