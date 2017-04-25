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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Размер рубца на месте заживающей раны можно контролировать
    Опубликовано: 2017-04-25 17:04:58

    При заживлении кожных ран погибшая в месте повреждения ткань восполняется за счет фибробластоподобных клеток, заполняющих дефект. Определенная субпопуляция этих клеток отвечает транскрипционной активностью на β-катенин/TCF сигналинг в пролиферативной фазе процесса восстановления, и от уровня β-катенина зависит численность дермальных фибробластов и размер рубца, в конечном итоге формирующегося на месте раны.

    Канадские ученые из University of Toronto в своем исследовании определяли наилучший источник дермальных клеток, в которых при заживлении кожных ран активируется β-катенин сигналинг.

    В опытах на мышах было выявлено, что в самом начале заживления раны клетки, в которых активируется TCF-зависимая транскрипция, экспрессируют гены, принимающие участие в развитии мышечной ткани. Используя мышей с предварительно помеченными клетками, экспрессирующими Pax7 (предшественники миоцитов) или Mck (дифференцировавшиеся миоциты), ученые показали, что около четверти дермальных клеток в заживающей ране представлены потомством экспрессирующих Pax7 мышечных предшественников, а потомство экспрессирующих Mck клеток в ране отсутствует.
    Выключение одного аллеля β-катенина в экспрессирующих Pax7 клетках приводило к значительному уменьшению рубца, поскольку в заживлении раны в этом случае участвовало меньше Pax7-клеток.

    Таким образом, в исследовании показано, что при заживлении ран β-катенин активирует мышечные предшественники (сателлитные клетки) так, что они приобретают фибробластоподобный фенотип и становятся еще одним источником клеток для процесса восстановления.
    По мнению доктора П.И. Катуняна, главного врача московского Центра медико-биологических технологий, полученные в исследовании результаты могут найти клиническое применения в лечении труднозаживающих ран.

    news.gradusnik.ru

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