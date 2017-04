Стволовые клетки улучшают ремоделирование миокарда после инфаркта Опубликовано: Пока еще не разработаны методы, позволяющие успешно применять человеческие эмбриональные стволовые клетки (ЭСК) для ремоделирования левого желудочка после инфаркта миокарда, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Американские ученые из University of Minnesota Medical School моделировали инфаркт миокарда на свиньях, чтобы оценить функциональные улучшения при ремоделировании левого желудочка, происходящие в результате клеточной терапии. Для лечения использовали полученные из человеческих ЭСК эндотелиальные и гладкомышечные клетки на трехмерной пористой подложке из фибринового биоматрикса. Чтобы дать возможность следить за клетками, ЭСК генетически модифицировали так, что они (и все их потомство) стабильно экспрессировали зеленый флуоресцентный краситель и люциферазу (GFP/Luc). Инфаркт миокарда моделировали, пережимая первую диагональную коронарную артерию на 60 минут с последующей реперфузией. Затем 6 животным на инфарцированную область накладывали «заплатку» из трехмерного пористого биоматрикса, засеянную полученными из GFP/Luc ЭСК эндотелиальными и гладкомышечными клетками (по 2 млн клеток каждого вида). В двух контрольных группах (по 5 животных) на инфарцированную область накладывали «заплатку» без клеток или вводили физиологический раствор. Терапевтический эффект оценивали через 1 и 4 недели по функциональному восстановлению ткани миокарда, используя метод МРТ. Результатом клеточной терапии стало значительное улучшение функциональных показателей. Методами оценки биолюминисценции in vivo и ex vivo было установлено приживление и интеграция значительного числа GFP/Luc клеток. В основе улучшения функций миокарда лежала повышенная в результате клеточной трансплантации неоваскуляризация. По мнению доктора П.И. Катуняна, главного врача московского Центра медико-биологических технологий, полученные данные показали высокий терапевтический потенциал использования производных ЭСК в клеточной терапии, а также улучшение результатов лечения при применении засеянной клетками подложки.