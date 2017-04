Стволовые клетки в лечении множественной миеломы Опубликовано: Человеческая плацента представляет собой ценный источник мезенхимальных и гемопоэтических стволовых клеток, пригодных для трансплантации при клеточной терапии, для улучшения приживаемости гемопоэтических стволовых клеток, для уменьшения воспалительной реакции, для регенерации костной ткани, для лечения онкологических заболеваний. Из оставшейся после родов плаценты выделяют популяцию прикрепляющихся к субстрату стволовых клеток – это мезенхимальные стволовые клетки (МСК).



Американские ученые из Myeloma Institute for Research and Therapy, University of Arkansas for Medical Sciences, оценивали антимиеломный терапевтический потенциал, выживаемость in vivo и миграцию полученных из плаценты МСК на модели иммунодефицитных SCID-rab мышах с вызванным миеломой медуллярным разрушением костной ткани. Множественная миелома приводит к поражению костной ткани с образованием крупных литических дефектов, с трудом поддающихся лечению и часто становящихся местом рецидива заболевания. Внутрикостные инъекции МСК в пораженные миеломой и здоровые кости приводили к усилению формирования новой костной ткани благодаря стимуляции эндогенного остеобластогенеза. Большая часть трансплантированных клеток исчезала из кости в течение 4 недель.

Был выявлен дозозависимый антимиеломный эффект трансплантированных МСК; степень подавления опухолевого роста плацентарными МСК была сравнима с таковой человеческих фетальных МСК. Подавление миеломной болезни костей и опухолевого роста отмечалось у SCID-rab мышей только при внутрикостном, но не подкожном введении МСК. Внутриопухолевое введение клеток не влияло на рост подкожных миеломных клеток. При внутривенном введении небольшого количества МСК они мигрировали в места миеломного поражения костей. При культивировании миеломных клеток in vitro плацентарные МСК в большей степени подавляли их рост, чем МСК, полученные из костей пациентов с миеломой, или фетальные МСК. Кроме того, МСК стимулировали апоптоз предшественников остеокластов и подавляли их дифференцировку.

Таким образом, результаты исследования говорят о том, что трансплантация плацентарных МСК изменяет микроокружение костного мозга, что приводит к ослаблению развития миеломы. По мнению доктора П.И. Катуняна, главного врача московского Центра медико-биологических технологий, использование плацентарных МСК может быть эффективно для лечения миеломного остеолизиса. news.gradusnik.ru Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.