Растущее число одиноких женщин, которые так и не нашли свою "вторую половинку", но хотят детей, создает дополнительную нагрузку на репродуктологов, предлагающих проведение ЭКО, отмечает The Daily Mail. Также за последние годы выросло количество женщин, использующих донорскую сперму.
К примеру, в 2009 году в Великобритании были проведены 1615 циклов ЭКО, в ходе которых использовалась донорская сперма. В итоге родились 585 детей. Но к текущему году отмечается прирост в 21% (зафиксировано 1963 цикла).
Профессор Гита Наргунд, сотрудник Университетского госпиталя Святого Георга в Лондоне, констатирует: сейчас женщины не хотят ждать, ведь биологические часы делают свое дело. А вот согласно данным Управления оплодотворения и эмбриологии, в целом число всех видов ЭКО в 2010 году увеличилось на 5,9% (количество возросло до 57652 циклов).
За прошедший год 45264 женщины прибегли к услугам репродуктологов для проведения ЭКО или ICSI (интрацитоплазматической инъекции сперматозоидов). В 74% случаев женщины использовали свои "свежие" яйцеклетки, а в 17% - замороженные. Средний возраст женщин, перенесших ЭКО, - 35 лет. А в 1991 году средний показатель равнялся 33,6.
|
Неустроенная личная жизнь заставляет женщин все чаще выбирать ЭКО
Опубликовано: 2017-04-24 22:24:39
Растущее число одиноких женщин, которые так и не нашли свою "вторую половинку", но хотят детей, создает дополнительную нагрузку на репродуктологов, предлагающих проведение ЭКО, отмечает The Daily Mail. Также за последние годы выросло количество женщин, использующих донорскую сперму.
Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
|
Новости рубрики:
Когда начинается беременность
Недержание становится проблемой молодых женщин
Химиотерапия против рака молочной железы вызывает повреждения мозга
Беспроводной интернет вреден для здоровья
Стволовые клетки для восстановления после инсульта
Женщины все чаще принимают противозачаточные средства не с целью контрацепции
Фрукты и зерновые улучшают качество спермы