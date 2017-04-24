Неустроенная личная жизнь заставляет женщин все чаще выбирать ЭКО Опубликовано: Растущее число одиноких женщин, которые так и не нашли свою "вторую половинку", но хотят детей, создает дополнительную нагрузку на репродуктологов, предлагающих проведение ЭКО, отмечает The Daily Mail. Также за последние годы выросло количество женщин, использующих донорскую сперму.



К примеру, в 2009 году в Великобритании были проведены 1615 циклов ЭКО, в ходе которых использовалась донорская сперма. В итоге родились 585 детей. Но к текущему году отмечается прирост в 21% (зафиксировано 1963 цикла).



Профессор Гита Наргунд, сотрудник Университетского госпиталя Святого Георга в Лондоне, констатирует: сейчас женщины не хотят ждать, ведь биологические часы делают свое дело. А вот согласно данным Управления оплодотворения и эмбриологии, в целом число всех видов ЭКО в 2010 году увеличилось на 5,9% (количество возросло до 57652 циклов).



За прошедший год 45264 женщины прибегли к услугам репродуктологов для проведения ЭКО или ICSI (интрацитоплазматической инъекции сперматозоидов). В 74% случаев женщины использовали свои "свежие" яйцеклетки, а в 17% - замороженные. Средний возраст женщин, перенесших ЭКО, - 35 лет. А в 1991 году средний показатель равнялся 33,6.

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