Увлечение сериалами ведет к депрессии Опубликовано: Ежедневный многочасовой просмотр телевизора пожилыми людьми значительно увеличивает вероятность развития у них депрессии. Этот риск повышается на 13% всего за 3 часа ежедневного просмотра сериалов, сообщают американские ученые.



Исследователи из медицинского центра при Гарвардском университете в Бостоне проанализировали данные о состоянии здоровья 50 тысяч американок, которые в течение 10 лет отвечали на вопросы анкеты об образе жизни.



Причин пагубного влияния телевизора на пенсионеров ученые не раскрывают.



Также в ходе исследования было установлено, что у пожилых людей, которые не менее полутора часов в день гуляют на улице или выполняют любые умеренные физические нагрузки, риск развития депрессии снижен на 20%.



Напомним, психологи выяснили, что среди жизнерадостных людей очень много тех, кто болен депрессией, способную привести к самоубийству. Эксперты назвали это явление "улыбающейся депрессией".



Люди с подобным диагнозом обычно не признают наличия проблем и пытаются "держать лицо" на публике, но, возвращаясь домой, они буквально валятся с ног.



news.gradusnik.ru Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

