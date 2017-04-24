Ежедневный многочасовой просмотр телевизора пожилыми людьми значительно увеличивает вероятность развития у них депрессии. Этот риск повышается на 13% всего за 3 часа ежедневного просмотра сериалов, сообщают американские ученые.
Исследователи из медицинского центра при Гарвардском университете в Бостоне проанализировали данные о состоянии здоровья 50 тысяч американок, которые в течение 10 лет отвечали на вопросы анкеты об образе жизни.
Причин пагубного влияния телевизора на пенсионеров ученые не раскрывают.
Также в ходе исследования было установлено, что у пожилых людей, которые не менее полутора часов в день гуляют на улице или выполняют любые умеренные физические нагрузки, риск развития депрессии снижен на 20%.
Напомним, психологи выяснили, что среди жизнерадостных людей очень много тех, кто болен депрессией, способную привести к самоубийству. Эксперты назвали это явление "улыбающейся депрессией".
Люди с подобным диагнозом обычно не признают наличия проблем и пытаются "держать лицо" на публике, но, возвращаясь домой, они буквально валятся с ног.
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