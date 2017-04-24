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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Тучные люди едят меньше стройных
    Опубликовано: 2017-04-24 17:24:07

    Люди, имеющие лишний вес, нередко едят реже тех, у кого вес в пределах нормы. Однако это не мешает им потреблять больше калорий и быть менее активными в течение дня, установили американские исследователи, сообщает Reuters.

    Комментирует руководитель научной работы Джессика Бэчмэн из Университета Скрэнтона: "Наблюдения показали, что люди, чаще перекусывающие, весят меньше. Но никто не знает почему. Чтобы выяснить это, в течение года мы следили примерно за 250 людьми и анализировали данные двух других исследований".

    В среднем люди, весящие нормально, в день ели три раза и перекусывали немногим больше двух раз. Люди, потерявшие лишние килограммы и поддерживающие вес, потребляли меньше калорий (около 1800 калорий в день) по сравнению с людьми, имевшими нормальный или лишний вес (потребляли 1900 и более 2000 калорий соответственно).

    По словам Бэчмэн, возможно, перекусы помогают справиться с сильным голодом. А значит, человек меньше потом съедает. Что касается физической активности, то люди, поддерживающие нормальный вес, сжигали около 3000 калорий в неделю. Люди, изначально имеющие нормальный вес, сжигали 2000 калорий. А тучные люди – 800 калорий.

    news.gradusnik.ru

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