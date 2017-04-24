Изъятое из зоны вспышки АЧС здоровое поголовье свиней позволили перерабатывать Опубликовано: Согласно положениям новой инструкции по борьбе с африканской чумой свиней (АЧС), здоровое поголовье, которое изымается в зоне вспышки, можно будет перерабатывать на мясо. Об этом сообщили в Ассоциации животноводов Украины (АЖУ), передает УНН.

Так, по данным АЖУ, новая инструкция по борьбе с АЧС имеет ряд существенных нововведений.

В частности, по словам председателя Ассоциации Ирины Паламар, новый документ "четко детализирует мероприятия биобезопасности для хозяйств, соблюдение которых является серьезной гарантией минимизации рисков занесения заболевания".

Также несомненным плюсом новой инструкции животноводы называют дерегуляцию и отказ от излишней бюрократизации ряда процессов, что "часто превращало борьбу с АЧС на чрезмерно глубокую бумажную работу или выдвигало малоэффективные требования".

"Существенным изменением, на которой акцентировали профессиональные организации и эксперты отрасли, стало разрешение на переработку мяса животных, что уничтожаются в зоне надзора, но не являются инфицированными, то есть, здоровы. Но безопасность мяса должна быть подтверждена клиническими анализами", - сообщили в АЖУ.

В Ассоциации добавили, что проект новой редакции Инструкции исключает разделы о порядке восстановления поголовья после вспышки и о мерах по предупреждению распространения АЧС переносчиками.

Как сообщал УНН, убытки от АЧС в Украине достигли 15,2 млн грн. Петро Ивасюк Источник: УНН Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

