  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Изъятое из зоны вспышки АЧС здоровое поголовье свиней позволили перерабатывать
    Опубликовано: 2017-04-24 18:00:37

    Согласно положениям новой инструкции по борьбе с африканской чумой свиней (АЧС), здоровое поголовье, которое изымается в зоне вспышки, можно будет перерабатывать на мясо. Об этом сообщили в Ассоциации животноводов Украины (АЖУ), передает УНН.
    Так, по данным АЖУ, новая инструкция по борьбе с АЧС имеет ряд существенных нововведений.
    В частности, по словам председателя Ассоциации Ирины Паламар, новый документ "четко детализирует мероприятия биобезопасности для хозяйств, соблюдение которых является серьезной гарантией минимизации рисков занесения заболевания".
    Также несомненным плюсом новой инструкции животноводы называют дерегуляцию и отказ от излишней бюрократизации ряда процессов, что "часто превращало борьбу с АЧС на чрезмерно глубокую бумажную работу или выдвигало малоэффективные требования".
    "Существенным изменением, на которой акцентировали профессиональные организации и эксперты отрасли, стало разрешение на переработку мяса животных, что уничтожаются в зоне надзора, но не являются инфицированными, то есть, здоровы. Но безопасность мяса должна быть подтверждена клиническими анализами", - сообщили в АЖУ.
    В Ассоциации добавили, что проект новой редакции Инструкции исключает разделы о порядке восстановления поголовья после вспышки и о мерах по предупреждению распространения АЧС переносчиками.
    Как сообщал УНН, убытки от АЧС в Украине достигли 15,2 млн грн.

    Петро Ивасюк

    Источник: УНН

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.