АЭС Украины за сутки 23 апреля выработали 262,23 млн кВт-ч электроэнергии. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС находится в пределах нормы. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".
24 апреля на атомных станциях Украины работают 12 из 15 энергоблоков.
На энергоблоке №3 Запорожской АЭС - 68-ые сутки среднего планового ремонта.
На энергоблоке №2 Ровенской АЭС - 21-ые сутки среднего планового ремонта.
На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС - 23-ьи сутки среднего планового ремонта.
Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 470 МВт, РАЭС - 2430 МВт, ЮУАЭС - 1 975 МВт, ХАЭС - 2020 МВт.
Как сообщал УНН 21 апреля, АЭС Украины за сутки произвели 262,39 млн кВт-ч электроэнергии.
Ранее в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС заметили лошадей Пржевальского.
Александр Клитченко
Источник: УНН