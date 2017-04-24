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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Атомные электростанции Украины за сутки произвели 262 230 000 кВт-ч электроэнергии
    Опубликовано: 2017-04-24 17:30:34

    АЭС Украины за сутки 23 апреля выработали 262,23 млн кВт-ч электроэнергии. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС находится в пределах нормы. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".
    24 апреля на атомных станциях Украины работают 12 из 15 энергоблоков.
    На энергоблоке №3 Запорожской АЭС - 68-ые сутки среднего планового ремонта.
    На энергоблоке №2 Ровенской АЭС - 21-ые сутки среднего планового ремонта.
    На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС - 23-ьи сутки среднего планового ремонта.
    Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 470 МВт, РАЭС - 2430 МВт, ЮУАЭС - 1 975 МВт, ХАЭС - 2020 МВт.
    Как сообщал УНН 21 апреля, АЭС Украины за сутки произвели 262,39 млн кВт-ч электроэнергии.
    Ранее в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС заметили лошадей Пржевальского.

    Александр Клитченко

    Источник: УНН

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