Американцы научились влиять на моральные оценки с помощью магнитного поля

Американские ученые выяснили, что магнитная стимуляция определенной зоны коры головного мозга влияет на моральные оценки различных действий, сообщает Physorg. Исследование было проведено группой специалистов под руководством Ребекки Сакс (Rebecca Saxe) из Массачусетского технологического университета. Отчет об их работеопубликован в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые использовали транскраниальную магнитную стимуляцию (ТМС) височно-теменной области коры правого полушария. Закрепленные на голове участников исследования электроды создавали слабое магнитное поле, временно нарушающее передачу нервных импульсов в указанной области коры, которая отвечает за моральную оценку поступков.

Добровольцам было предложено оценить действия людей в нескольких описанных ситуациях. Например, испытуемых спрашивали, может ли человек позволить своей подруге пройти по ненадежному мосту, даже если она благополучно переберется на другую сторону. Если в такой ситуации руководствоваться исключительно результатом, то поступок человека назовут оправданным, даже если он на самом деле хотел причинить вред подруге.

В ходе одного из опытов добровольцев подвергали ТМС в течение 25 минут до того, как им было предложено оценить действия людей в нескольких описанных ситуациях. Участников второго опыта подвергали короткому воздействию магнитного поля (длительностью 500 миллисекунд) непосредственно во время оценки различных действий. Поступки предлагалось оценить по семибальной шкале: от 1 балла за абсолютно недопустимое действие до 7 - за полностью оправданное.

По результатам исследования выяснилось, что после магнитной стимуляции височно-теменной области коры правого полушария испытуемые чаще признавали допустимыми действия людей, желавших причинить вред кому-либо. Исследователи предположили, что ТМС мешала участникам оценить поступок с точки зрения морали, заставляя их полагаться на результат описанного действия.

medicinform.net