Шоколад полезен, но в небольших количествах

Шоколадные пасхальные яйца и другие виды шоколада могут быть полезными для здоровья, но только в небольших количествах, утверждают специалисты.

Ученые провели исследование, в котором приняли участие 19 тыс. человек. О пользе и вреде шоколада постоянно продолжаются споры среди медиков и исследователей. Специалисты решили изучить дозы шоколада и их влияние на организм. Исследование было опубликовано в the European Heart Journal.

Эксперты смогли установить спустя восемь лет, что от употребления шоколада можно получить как пользу для здоровья, так и вред. Все зависит от того, в каком количестве его употреблять. Шоколад является жирной и калорийной пищей, что несет опасность для здоровья сердечно-сосудистой системы, однако если употреблять пару кубиков шоколада с промежутком в неделю, то этот продукт оказывает очень благотворное влияние на организм, сокращая риск сердечных приступов и инсультов, так как способствует понижению давления, утверждают исследователи, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Ученые предостерегают, что шоколад полезен только в небольших количествах, а также при этом нужно заменять им другую калорийную пищу, чтобы не увеличивать потребление калорий в целом. При правильном потреблении шоколада риск возникновения сердечных приступов сокращается приблизительно на четверть, а риск инсульта на половину, сообщили исследователи.

medicinform.net