  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Шоколад полезен, но в небольших количествах
    Опубликовано: 2017-04-24 12:44:01

    Шоколадные пасхальные яйца и другие виды шоколада могут быть полезными для здоровья, но только в небольших количествах, утверждают специалисты.

    Ученые провели исследование, в котором приняли участие 19 тыс. человек. О пользе и вреде шоколада постоянно продолжаются споры среди медиков и исследователей. Специалисты решили изучить дозы шоколада и их влияние на организм. Исследование было опубликовано в the European Heart Journal.

    Эксперты смогли установить спустя восемь лет, что от употребления шоколада можно получить как пользу для здоровья, так и вред. Все зависит от того, в каком количестве его употреблять. Шоколад является жирной и калорийной пищей, что несет опасность для здоровья сердечно-сосудистой системы, однако если употреблять пару кубиков шоколада с промежутком в неделю, то этот продукт оказывает очень благотворное влияние на организм, сокращая риск сердечных приступов и инсультов, так как способствует понижению давления, утверждают исследователи, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Ученые предостерегают, что шоколад полезен только в небольших количествах, а также при этом нужно заменять им другую калорийную пищу, чтобы не увеличивать потребление калорий в целом. При правильном потреблении шоколада риск возникновения сердечных приступов сокращается приблизительно на четверть, а риск инсульта на половину, сообщили исследователи.

    medicinform.net

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.